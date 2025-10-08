Las entradas de vacas vuelven a las fiestas patronales de Nules

Nules tiene dos fiestas patronales a las que separa poco más de un mes y aunque muchas son las coincidencias entre una programación y otra en los actos centrales, como son las exhibiciones taurinas, el cartel musical o las citas gastronómicas multitudinarias, cada celebración tiene sus particularidades y las patronales de la Soledat siempre incluyen varios días de suelta de ganado de corro. Este martes fue el primero de este año.

Una tradición que llega con una novedad relativa: las entradas de vacas. Y es relativa porque se trata de la recuperación de esta parte del espectáculo taurino, que durante muchos años ha sido habitual, pero que dejó de hacerse por diferentes circunstancias. La concejala de Fiestas, Blanca Silvestre, explica que los aficionados lo pedían y el Ayuntamiento decidió dar una respuesta positiva, recurriendo al formato acostumbrado: con salida desde la calle Las Torres, para seguir por las de Correos y Mayor hasta llegar a la plaza, donde el ganado de El Gallo amenizó la tarde.

Aspecto de la plaza Mayor de Nules durante los actos taurinos de este martes. / MEDITERRÁNEO

Durante la exhibición del toro, un rodaor de 38 años, vecino de Castelló, sufrió una cogida que le provocó una herida de siete centímetros con varias trayectorias en la parte trasera de la pierna izquierda, según fuentes sanitarias. Tras ser atendido en la enfermería de Cruz Roja, fue trasladado al Hospital de la Plana de Vila-real.

Silvestre destacó que en este apartado de la programación, que se combina con los cerriles, habrá una Nit taurina este viernes, con exhibición de saltos, quiebros y recortes a cargo de los rodaors de la localidad y que repetirá la fórmula del año pasado, «que gustó mucho», con música de charanga y un speaker para animar la velada.

Y desde una perspectiva más cultural, la Biblioteca Municipal acogió la inauguració de la exposición El arte taurino tallado en madera, del artista Pepe Segarra, una actividad patrocinada por la peña El 7, que ya ofreció el primer bou per la Vila del sábado pasado. El acto contó con la presencia de la reina, Laura Gómez, y su corte de honor. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 10 de octubre.