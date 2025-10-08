Nace un nuevo festival de música indie, pop y alternativa en Castellón: todo el cartel

La Vilavella latirá más fuerte que nunca este próximo sábado. Esta pequeña localidad de la Plana Baixa, con poco más de 3.000 habitantes censados, se llenará de música, arte y energía con la llegada de VilaFESTtlla, un nuevo festival que nace para demostrar que la cultura también puede florecer lejos de las grandes ciudades.

Organizado por Ocultas Producciones, con la colaboración del Ayuntamiento de la Vilavella y la Diputación de Castellón, el evento nace con el objetivo de acercar la cultura contemporánea a los entornos rurales. La intención es organizar un festival callejero en el cual desde la mañana a la noche haya actuaciones de forma ininterrumpida.

Cartel de VilaFESTlla.

Debido a las previsiones de lluvia para los días 9, 10 y 11 de octubre, todas las actividades y actuaciones del festival previstas en dos escenarios, en la plaza del Ayuntamiento y en la plaza del Mercat, se trasladan de ubicación para garantizar la seguridad y el buen desarrollo del evento.

El viernes será el turno de Rosio Cano, Josep Lluís Notari y el grupo Nosaltres, para disfrutar de la canción de autor y del valor de nuestra lengua.

La jornada arrancará el sábado con los Dolçainers de l’Horta i cabuts (11.00), seguidos por la agrupación castellonense Resilientes (12.30). Por la tarde, las mezclas de Ocultas DJ (16.00,) darán paso al indie-pop más fresco de Anora Kito (17.00), banda castellonense que ya ha teloneado a grupos como Vetusta Morla o Viva Suecia y que presentará su segundo álbum de estudio.

El festival continuará con Reina Vudú (19.00), que presentará su nuevo trabajo producido por Carlos Raya, uno de los productores más destacados del país. A las 20.00, El Gato López ofrecerá un vibrante tributo a Ska-P, con cuatro miembros originales del grupo. Cuando caiga la noche, el ritmo no se detendrá: Don Flúor (21.00), DJ manchego afincado en Murcia y habitual en festivales como el FIB o el MadCool, pondrá a bailar a todo el pueblo con sus sesiones. Y cerrará con Benito Kamelas (23.30), que pondrá el broche final con su potente directo hasta la una de la madrugada.

Debido a las previsiones de lluvia, el Ayuntamiento informa que es posible que también se produzcan modificaciones en algunos horarios. La organización irá informando a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de La Vilavella.

VilaFESTlla contará además con un mercadillo de artesanía y vinilos, y zonas de restauración con la participación de la hostelería local. Con su primera edición, el festival aspira a consolidarse como una cita cultural de referencia en la provincia, demostrando que la música también puede ser motor de vida en los pueblos pequeños, como es el caso de la Vilavella.

No en vano, VilaFESTlla pretende acercar la cultura contemporánea a todos los públicos y reavivar el pulso cultural de la comarca con un cartel pensado para todos los gustos y generaciones.