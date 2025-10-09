La lluvia empaña la penúltima jornada taurina de las fiestas de Almassora

La lluvia marcó este jueves la jornada doblemente festiva en las celebraciones patronales de Almassora. Aunque no impidió la celebración de la transhumancia urbana por la mañana ni obligó a suspender ninguna de las dos exhibiciones programadas en la penúltima tarde taurina, sí las condicionó sobremanera como era de esperar.

La primera afección es que ya imposibilitó la popular entrada de las damas y la reina al recinto taurino. El primer cerril en salir a escena fue un ejemplar de la ganadería de Gerardo Ortega que dejó una muy buena salida a la plaza Mayor.

Incisivo y bravo, Rascatripas permitió a los rodaors lucirse durante los casi diez minutos que permaneció corriendo en esa ágora antes de dejarse ver por la vila.

Galería de fotos de la penúltima tarde de toros de las fiestas del Roser en Almassora / Toni Losas

Si ya sobre la arena tanto aficionados como toro habían sufrido algún que otro resbalón fruto del impacto de la lluvia, al cambiar al pavimento de las calles cada carrera contraía peligro al haber un suelo tan deslizante, lo que provocó que los rodaors fueran especialmente con pies de plomo para evitar caídas que acabaran en susto.

La lluvia dejó un suelo muy resbaladizo en el coso taurino. / Toni Losas

Si la meteorología aún había sido bastante clemente con la primera exhibición, menos bondadosa fue durante la segunda suelta. La lluvia intensificó y, aunque Dudeto, de la ganadería de El Pilar, salió vertiginoso y con energía de corrales, el segundo patinazo que sufrió en el coso le conminó a ser más cauto.

Fue directo hacia la vila, donde, al no parar de resbalar, decidieron cerrarlo en la plaza Mayor para que al menos tuviera algo de más comodidad sobre la arena.

La lluvia obligó a desplegar los paraguas a mitad de la tarde. / Toni Losas

Este viernes será el 'sopar de pa i porta'

Al amainar un poco el aguacero, volvieron a abrirle paso y se dirigió a una muy embarrada Picaora, hasta donde tuvieron que ir los mansos a buscarlo minutos después.

Este viernes solo habrá vacas por la tarde al ser por la noche el sopar de pa i porta en la plaza España.

Pincha en este enlace para consultar todo el programa de fiestas del Roser en Almassora.