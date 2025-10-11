Tarde de toros exprés por la lluvia en Almassora para cerrar el cartel taurino de las fiestas del Roser

El cierre del cartel de las fiestas del Roser en Almassora dejó este sábado una tarde taurina exprés.

Ayuntamiento y peñas pudieron exhibir los tres toros que estaban programados, aunque la lluvia condicionó sobremanera el desarrollo de la triple exhibición (los tres no duraron ni una hora en total sobre el coso) y directamente su celebración, ya que no fue hasta diez minutos antes del inicio previsto cuando el consistorio despejó la duda y confirmó oficialmente que iba a haber toros gracias a que las precipitaciones dieron una minitregua.

Última tarde de toros de las fiestas del Roser en Almassora, marcada por la lluvia / Toni Losas

Las precipitaciones, que ya habían obligado a suspender horas antes la entrada de vacas, marcaron el nivel en una vila fría y desangelada.

Toni Losas

Algunos aficionados dirán que al menos hubo toros y que las peñas pudieron ver en acción a los astados que habían patrocinado. Otros, que era un gran riesgo para animal y rodaors convivir en un suelo tan y tan resbaladizo.

De hecho, la decisión tomada a última hora de celebrar los bous hizo mutar el recinto. La plaza Mayor lucía sin arena para evitar los tramos más enfangados y la Picaora se convirtió en la continuación de una calle y no en la plaza que acostumbra a ser al estar cerrado el acceso, conforme estaban situadas antaño las barreras.

Por orden de salida, el primero de la tarde fue el bou del poble (un Gerardo Ortega que brindó el Ayuntamiento), el segundo un ejemplar de El Pilar y el tercero uno de Montalvo. La tregua de la lluvia fue breve, ya que a los pocos minutos volvió a arreciar de nuevo.