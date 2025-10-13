Onda exhibirá de nuevo este año 27 toros de 13 ganaderías en su cartel de Fira

Ahora sí que ja fa airet de Fira definitivamente. Esa expresión tan popular en Onda que suele gastarse para aludir a que cada vez falta menos para las fiestas está en boca de todos los vecinos, ya que esta semana empiezan las tan esperadas celebraciones patronales.

Un año más, la localidad hará gala de su arraigada pasión taurina y prepara un cartel de aúpa con la exhibición de 27 toros. Será el mismo número de astados que en la última edición, con la diferencia de que en esta ocasión el primer sábado soltarán tres por la tarde y el miércoles 22 habrá seis a lo largo de la jornada. El Ayuntamiento volverá a patrocinar 14 cerriles, mientras que las asociaciones y entidades taurinas brindarán 13.

Las 13 ganaderías

Serán 27 toros procedentes de 13 ganaderías, una abultada cifra que corrobora una vez más la calidad y variedad del cartel que han diseñado. Los prestigiosos hierros que se darán cita en la Fira, que será del 17 al 26 de octubre y que reserva cinco días para festejos taurinos, son Miura, Torrestrella, Las Ramblas, Daniel Ramos, Peñajara, La Jotera, Partido de Resina, Hijos de Celestino Cuadri, Jiménez Pasquau, Cebada Gago, Murteira Grave, Palha y Adolfo Martín.

Tres encierros

Dentro del apartado de los bous al carrer, los días más multitudinarios y que levantarán mayor expectación serán los encierros y, como es costumbre, habrá tres en tres días consecutivos. El jueves 23 será el primero, patrocinado por el Ayuntamiento, con seis toros de Cebada Gago. El viernes 24 hará lo propio la peña Guarismo 2, que ofrecerá una carrera con cuatro toros de Murteira Grave y dos de Palha. El último será el sábado 25, de nuevo a cargo del consistorio, firmado por Adolfo Martín.

Montaje de cadafals

Para hacer visible aún más la cuenta atrás para la Fira, este lunes está previsto que empiece el montaje de cadafals, que se realizará a partir de las 19.00 horas y de forma escalonada. Hoy será el turno de las peñas ubicadas en el Raval de Sant Josep y El Pla, el martes corresponderá a las situadas en las calles Sant Roc y Safona, y finalmente el miércoles se procederá al montaje de cajones.

«El esfuerzo de meses de trabajo nos permite ofrecer una Fira segura, bien organizada y con una programación taurina a la altura de nuestra ciudad, pero la Fira no se entiende sin la implicación de nuestras peñas y asociaciones, que son el alma de la fiesta», reivindicó el concejal de Fiestas, Sergio Puig, que acompañó a la reina de la Fira, Inés Ramón, y la dama Paula Rubio en el sorteo de cadafals.

Novedades

Una de las novedades de la edición de este año de la Fira es que por primera vez habrá una Crida infantil. Será el próximo viernes, a las 18.00 horas en El Pla, encabezada por la reina Infantil, Eva Martínez, quien animará a todos los niños a sumarse al espectáculo itinerante Alicia en el País de las Maravillas. El desfile recorrerá las calles del centro hasta llegar al recinto ferial, donde tendrá lugar la inauguración oficial de la feria de atracciones y del mercado ambulante en la avenida Serra Espadà.