Programa oficial de la Fira d'Onda 2025: todos los actos

Onda se prepara para recibir a cientos de visitantes durante su semana grande del año, como es la Fira, que es del 17 al 26 de octubre.

De los diez días de fiestas, habrá cinco jornadas con actos taurinos, sin olvidar el potente cartel musical, en el que destacan los conciertos de Figa Flawas, David Otero, Antonio Orozco y Amaral.

VIERNES 17

18.00 | Desde el Pla, Crida de la Reina Infantil con la participación de los niños y niñas. A continuación, actuación itinerante Alícia al País de les Meravelles, la Cercavila, de la compañía Disparatario, hasta el recinto ferial.

19.00 | En el recinto ferial, inauguración oficial de la feia de atracciones por la reina infantil, con dos tickets al precio de uno. Apertura de la feria de venta ambulante en la avenida Serra Espadà.

20.00 | En la avenida Montendre, inauguración de la Tasca del Tord.

22.00 | En el Pla, fiesta de animación Dj.

23.00 | Desde El Pla, Crida de la Reina anunciando a la población el inicio de las fiestas. Seguidamente, Nit Màgica, correfocs de la compañía Xarxa Teatre, con la colaboración especial de la Onda Big Band. (Se recomienda llevar ropa vaquera y gorra, y tener mucha precaución).

02.00 | En el Recinto de Fiestas, Noche de Dj.

SÁBADO 18

08.00 | Entrada de toros y, a continuación, vaquillas de la ganadería La Espuela.

10.00 | Apertura del Zoco de Fira, en la pista exterior del pabellón Víctor Cabedo.

12.00 | Volteo de campanas y disparo de tronadores.

13.00 | Pasacalle de la Fira, con la Banda de la Unión Musical, y ofrenda de flores a los patrones de la villa, con la presencia de la reina, reina infantil, reina de la Tercera Edad y damas de honor, corporación municipal y peñas acompañadas por charangas, y tradicional canto del himno del Salvador en la iglesia.

17.00 | Exhibición y prueba de dos toros bravos de las ganaderías:

• Miura, de nombre Lunares, con el n.º 18, G-0 y pelo cárdeno oscuro.

• Torrestrella, de nombre Chivato, con el n.º 38, G-0 y pelo castaño bragado meano.

A continuación, el toro patrocinado por la ACT la Montera de la ganadería Las Ramblas, de nombre Experto, con el n.º 6, G-9 y pelo colorado.

22.45 | Traca tradicional, por el recorrido de los toros.

23.00 | En el Recinto Multiusos, concierto de Figa Flawas.

23.00 | Toros embolados. La primera embolada se hará en el Raval de San José, a cargo de emboladores TI-K, y la segunda, en El Pla, a cargo de emboladores Sobrelazo y La Sierra.

A continuación, embolada del toro patrocinado por la peña La Montera, en El Pla.

02.00 | En el Recinto de Fiestas, Noche de Dj.

DOMINGO 19

11.30 | En la iglesia de la Asunción, Misa solemne presidida por el Ilmo. D. Casimiro López Llorente, Obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón, en honor al Santísimo Salvador, con la participación de la Archicofradía de los Santos Patronos de la ciudad de Alzira. Cantará el Coro Parroquial de la Asunción, dirigido por María Ortega Álvaro.

13.00 | En la Casa de la Cultura, apertura de la oficina temporal de Correos de la XXXII Exfilnucol Fira 2025, “Día mundial contra el cáncer de mama” organizada por el Círculo Filatélico, Numismático y de Coleccionismo Ibn al-Abbar de Onda.

16.30 | En el Campo Municipal Bolos Serranos, Campeonato de Fira d’Onda. Organizado por el Grup d’Esplai Esportiu Bolos Serranos.

18.00 | En el auditorio, concierto de la Banda Sinfónica de la Unión Musical Santa Cecilia de Onda.

20.00 | Procesión general con la asistencia de la reina, reina infantil, reina de la Tercera Edad, con sus damas de honor, representantes de los barrios y autoridades. En el Raval de San José se cantará el himno al Santísimo Salvador. A continuación, desde el Castillo, fuegos artificiales.

23.00 | En el Teatro Mónaco, Concierto de David Otero y la Orquesta Sinfónica de la SAMVO.

02.00 | En el Recinto de Fiestas, Noche de Dj.

LUNES 20

11.00 | Pasacalle infantil con la participación de la reina infantil, colegios, la Banda Joven de la Unión Musical Santa Cecilia y asociaciones.

El pasacalle saldrá de la calle Cervantes y recorrerá las calles Ecce Homo, El Pla, Raval de San José, Rey Don Jaime, San Roque, San Miguel, Salvador Barri y San Bernardo, y finalizará en la calle Cervantes, donde se entregarán los obsequios patrocinados por la Caja Rural Nuestra Señora de la Esperanza.

13.00 | En el exterior del Recinto de Fiestas, paellas. Se repartirá leña, y cerveza entre los asistentes.

18.00 | En la plaza de la Iglesia, ofrenda de flores a la patrona de Onda, Nuestra Señora de la Esperanza, con la asistencia de la reina, reina infantil, reina de la Tercera Edad y damas de honor, autoridades y la participación de reinas y damas de años anteriores, barrios, peñas y de todo el pueblo en general. Salida desde El Pla.

19.00 | En la iglesia de la Asunción, Misa solemne concelebrada en honor a Nuestra Señora de la Esperanza, patrona de la villa, presidida por Mn. Jordi Mas y con la predicación de Mn. Manuel Díaz Guiñón, delegado diocesano de la Pastoral de Infancia y Juventud y párroco de Almenara. Cantará el Coro Parroquial de la Asunción, dirigido por María Ortega Álvaro.

02.00 | En el Recinto de Fiestas, Noche de Dj.

MARTES 21

11.00 | En el parque de La Panderola, parque Sargantana Aventura.

11.00 | En el Centro de Día, actuación de la rondalla Madina-Unda.

11.30 | En el aparcamiento del pabellón Víctor Cabedo, Exhibición ecuestre, a cargo del Club Hípic d’Onda Jesús Verdiá.

13.00 | Pasacalle de la Tercera Edad, desde El Pla hasta el Recinto de Fiestas, con la asistencia de la Junta de la Tercera Edad, reina, reina infantil, reina de la Tercera Edad, damas de honor y autoridades.

13.30 | En el recinto de fiestas, comida homenaje a la Tercera Edad. A continuación, actuación de Onda-Baila Riu Sec y baile a cargo del Dúo Paradais.

16.30 | En el parque de La Panderola, continuación del parque Sargantana Aventura. En el Teatro Mónaco, primer pase del musical infantil La isla de Maui, tributo a Vaiana.

17.00 | En el Centro de Alzhéimer, actuación de la rondalla Els Ravalers.

17.30 | En la residencia de la Tercera Edad, actuación del grupo Los Moriscos.

18.30 | En el CIM Montí, baile a cargo del dúo Paradais. Entrada gratuita.

19.00 | En el Teatro Mónaco, segundo pase del musical infantil La isla de Maui, tributo a Vaiana.

21.00 | En las calles del centro, Sopar de Fira con degustación de tombet de bou.

22.30 | En la plaza de Miralpeix, baile y espectáculo con la gran orquesta Cinema.

2.00 | En el Recinto de Fiestas, Noche de Dj.

MIÉRCOLES 22

11.00 | Entrada de trashumancia, desde la calle Castellón, por el recinto taurino.

11.00 | En el acceso al pabellón Víctor Cabedo, parque infantil Divertwin.

12.30 | Exhibición y prueba de dos toros bravos de las ganaderías:

Daniel Ramos Alfonso , de nombre Hostelero, con el n.º 13, G-3, y pelo negro, patrocinado por la ACT Peña Recorte.

, de nombre Hostelero, con el n.º 13, G-3, y pelo negro, patrocinado por la ACT Peña Recorte. Peñajara de Casta Jijona, de nombre Solito, con el n.º 28, G-1, y pelo negro burraco, patrocinado por Aficionats al Bou de la Fira d’Onda.

16.30 | En el acceso al pabellón Víctor Cabedo, continuación del parque infantil Divertwin.

16.30 | Desde las barreras de las calles Concepción, Raval de San José y La Safona, reparto de merienda a los miembros de los cadafales, organizado por la Associació de Cadafals i Caixons y la colaboración del Ayuntamiento de Onda y la Caja Rural Nuestra Señora de la Esperanza.

17.00 | Exhibición de cuatro toros bravos de las ganaderías:

La Jotera , de nombre Maquinista, con el n.º 12, G-1 y pelo negro bragado. Patrocinado por la peña TI-K

, de nombre Maquinista, con el n.º 12, G-1 y pelo negro bragado. Patrocinado por la peña TI-K Partido de Resina , de nombre Colombiano, con el n.º 13, G-0 y pelo cárdeno oscuro. Patrocinado por la ACT Pañuelito Verde.

, de nombre Colombiano, con el n.º 13, G-0 y pelo cárdeno oscuro. Patrocinado por la ACT Pañuelito Verde. Hijos de D. Celestino Cuadri Vides , de nombre Geranio, con el n.º 11, G-0, y pelo negro mulato. Patrocinado por ACT Celestino Cuadri d’Onda.

, de nombre Geranio, con el n.º 11, G-0, y pelo negro mulato. Patrocinado por ACT Celestino Cuadri d’Onda. Jiménez Pasquau, de nombre Insensato, con el n.º 11, G-1 y pelo colorado ojo de perdiz. Patrocinado por la peña Amics & CIA.

17.30 | En la avenida Montendre, Onda Rumbera. X Festival de Rumbas, Sevillanas y Flamenco Pop, con los grupos: De Calle, Los Makis, D’Jaleo, y Desde Dentro, con la colaboración de la Tasca del Tord.

17.30 | En la calle Cervantes, Rebombori cultural nos presenta el cuentacuentos On està la bibliotecària?

19.00 | En el Teatro Mónaco, La tia Vicentica, Dotora 2.0 Professional, humor en valenciano con Alba.

19.30 | Emboladas de los toros de ACT Recorte, en el Raval y, a continuación, la del toro de Aficionats al bou de la Fira, en el Raval.

23.00 | Emboladas en el Raval de los toros patrocinados por las peñas Ti-K, la Asociación Cultural Taurina Pañuelito Verde, la ACT Celestino Cuadri d’Onda y Amics & Cia.

02.00 | En el Recinto de Fiestas, Noche de Dj.

JUEVES 23

10.00 | Encierro infantil desde La Safona hasta el Raval de San José (por la calle de San Miguel). A continuación, concurso de recortes para niños.

11.00 | En el acceso al pabellón Víctor Cabedo, parque infantil Animatrix.

12.00 | Encierro de toros bravos de la ganadería Herederos de José Cebada Gago:

• Caminante, con el n.º 3, G-9 y pelo negro mulato

• Galopero, con el n.º 59, G-1 y pelo negro bragado

• Aplicado, con el n.º 84, G-1 y pelo castaño claro

• Bramador, con el n.º 60, G-1 y pelo negro

• Alencuentro, con el n.º 57, G-1 y pelo negro

• Liante, con el n.º 82, G-1 y pelo castaño bragado

A continuación, exhibición de dos toros del encierro.

13.30 | En el recinto de fiestas, comida homenaje a las asociaciones El Molí, Adaponda y otras de diversidad funcional, ofrecida por el Ayuntamiento.

16.30 | En el acceso al pabellón Víctor Cabedo, continuación del parque infantil Animatrix.

17.00 | Exhibición de cuatro toros bravos de la ganadería Herederos de José Cebada Gago.

17.00 | En el recinto ferial, todas las atracciones a precio reducido hasta la hora de cierre.

19.00 | En el Teatro Mónaco, La decisió de Lola, protagonizada por Carme Juan.

19.30 | Embolada de dos toros de la ganadería Herederos de José Cebada Gago, en La Safona, a cargo de Cuadrilla Con un par o varios y, a continuación, en la Puerta del Sol, a cargo de Emboladores Consultora.

22.30 | En la calle Cervantes, concentración de peñas para los disfraces.

22.45 | Gran pasacalle de disfraces con importantes premios. Desfile por las calles del Carmen, San Miguel, La Safona, Ribesalbes, Montendre y Montanejos hasta el Recinto de Fiestas.

A continuación, baile amenizado por la Orquesta Mónaco; seguidamente, Noche de Dj.

00.00 | Emboladas de dos toros de la ganadería Herederos de José Cebada Gago, en el Raval. La primera, a cargo de emboladores Consultora y la segunda, por emboladores sobrelazo y La Sierra. A continuación, vaquillas enfundadas, de la ganadería Hnos. Bellés.

VIERNES 24

11.00 | En el acceso al pabellón Víctor Cabedo, parque infantil Animatrix.

12.00 | Encierro de toros bravos de las ganaderías Murteira Grave y Palha, patrocinados por la ACT Guarismo 2.

• Enfurruñado, con el n.º 37, G-1 y pelo negro mulato, Murteira Grave

• Atlántico, con el n.º 12, G-1 y pelo negro bragado, Murteira Grave

• Pablito, con el n.º 28, G-1 y pelo negro bragado, Murteira Grave

• Inquieto, con el n.º 39, G-6 y pelo negro burraco, Murteira Grave

• Barberito, con el n.º 71, G-8 y pelo negro mulato, Palha

• Saltillo, con el n.º 712, G- 0 y pelo negro mulato, Palha

A continuación, exhibición de dos toros del encierro.

17.00 | Desde el recinto taurino, suelta de la paloma, 64º Trofeo Magnífico Ayuntamiento de Onda de Palomas Deportivas. Organizado por el Club de Colombicultura La Ondense. El concurso se disputará en las modalidades juvenil y adulto.

A continuación de la suelta de palomas, exhibición del resto de toros de las ganaderías Murteira Grave y Palha.

17.30 | En la zona peatonal del pabellón Víctor Cabedo, globotada, patrocinada por McDonald’s.

18.30 | En el CIM Montí, baile a cargo de Dúo Paradais. Entrada gratuita.

19.30 | Embolada de dos de los toros patrocinados por la Asociación Cultural Taurina Guarismo 2, la primera en La Safona y la segunda en el Raval de Sant Josep.

20.00 | En la Casa de la Cultura, lectura del fallo del jurado a los mejores disfraces y entrega de jamones a todas las peñas participantes.

20.30 | En la Casa de la Cultura, entrega de trofeos del Campeonato de Colombicultura.

23.00 | En el Recinto Multiusos, concierto de Antonio Orozco, “2025 La gira de mi vida”.

23.00 | Embolada del resto los toros patrocinados por la Asociación Cultural Taurina Guarismo 2.

02.00 | En el Recinto de Fiestas, Noche de Dj.

SÁBADO 25

12.00 | Encierro de toros bravos de la ganadería Adolfo Martín:

• Bordador, con el n.º 9, G-0 y pelo cárdeno bragado

• Vanidoso, con el n.º 86, G-9 y pelo cárdeno bragado

• Aviador, con el n.º 87, G-1 y pelo cárdeno bragado

• Pecador, con el n.º 87, G-9 y pelo negro entrepelado

• Manchonero, con el n.º 96, G-1 y pelo negro entrepelado

• Manchonero, con el n.º 48, G-1 y pelo cárdeno oscuro

A continuación, exhibición de dos toros bravos de Adolfo Martín.

17.00 | Exhibición del resto de los toros de la ganadería de Adolfo Martín.

20.00 | Toro embolado de la ganadería de Adolfo Martín, en La Safona, a cargo de los emboladores La Siesta.

23.00 | En el Recinto Multiusos concierto de Amaral, con su gira ‘Dolce Vita Tour’.

23.00 | Toros embolados de la ganadería de Adolfo Martín: el primero, en la Puerta del Sol, a cargo de emboladores La Siesta; y la última embolada, en El Pla, a cargo de emboladores Quebrà.

02.00 | En el Recinto de Fiestas, Noche de Dj.

DOMINGO 26

9.00 | En la avenida Serra Espadà, concentración e inscripción de los participantes en la XXIII Vuelta turístico-cultural al parque natural de la Serra d'Espadà.

10.00 | Salida de vehículos antiguos con recorrido por las principales calles de la ciudad. Organizado por el Antic Vespa Club de Onda.

11.30 | En la iglesia de la Asunción, Misa solemne concelebrada en honor a San Roque, patrón de la villa. Cantará el Coro Parroquial de la Asunción, dirigido por María Ortega Álvaro.

13.00 | En El Pla, exhibición de vehículos antiguos. Organizado por Antic Vespa Club de Onda.

13.30 | En el Raval de San José, mascletà.

17.00 | En el campo municipal Enrique Saura, partido de Liga Comunidad Grupo Norte, CD Onda-CD Burriana.

17.30 | En el Teatro Mónaco, XXXIV Mostra de Folklore Tradicional, con la participación de Grup de Danses Font d’Aixart, de l’Alcora; Grup de Danses la Senyera, de València, y el Grup Folklòric d’Onda.

19.30 | Desfile de carrozas con la Colla de Gegants i Cabuts d’Onda, los grupos participantes en la muestra de bailes, barrios de la población, asociaciones, reina, reina infantil, reina de la Tercera Edad, damas de honor y la Banda de la Unión Musical Santa Cecilia de Onda.

A continuación, traca final de fiestas y castillo de fuegos artificiales.