XI Fira de la Tomata de Penjar de Alcalà: a la segunda será la vencida
El acto se suspendió el pasado viernes tras activarse el nivel rojo por mal tiempo
Las previsiones meteorológicas descartan lluvias para todo el próximo fin de semana
Alcalá de Xivert vuelve a mirar al cielo porque el próximo fin de semana, entre el sábado 18 y el domingo 19, está reprogramada la XI Fira de la Tomata de Penjar que tuvo que ser suspendida el pasado viernes como medida de precaución por las lluvias que se esperaban para todo el fin de semana.
La última hora apunta a que sí que se podrá llevar a cabo en esta nueva fecha ya que no se esperan lluvias y sí una agradable temperatura de entre 21 a 23 grados.
Se reajustará todo este próximo fin de semana tal y como estaba establecido para el pasado fin de semana. Sobre las 10.00 horas llegarán las autoridades, recibidas en el Ayuntamiento, y después la comitiva acompañada por las festeras de las fiestas locales acudirán a la Plaza del Frontó para cortar la cinta y dar es pistoletazo de salida a esta esperada feria, donde se espera una masiva asistencia de vecinos y visitantes.
Se trata de una feria que ha sabido asentarse y ganarse su puesto en este municipio y, en especial, en la comarca del Baix Maestrat, y en la provincia de Castellón. Su principal objetivo es dar difusión al producto estrella de la localidad: la ‘tomata de penjar’, y también se ha preparado un fin de semana lleno de actividades y eventos que lleguen a todas las edades.
Es el consistorio xivertenses el que impulsa esta cita festiva y cultural que, a lo largo de sus once ediciones, ha conseguido reunir a un público cada vez más numeroso. La Fira de la Tomata de Penjar se extenderá por las calles del casco histórico, con la plaza de la Iglesia como corazón del evento. Allí se concentran los puestos de venta directa de tomata de penjar y otros productos locales, artesanos y gastronómicos.
