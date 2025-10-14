Castelló se llena de superhéroes, princesas y jedis: llega el 'Fantasy Fest 2025' al puerto
Los días 1 y 2 de noviembre acogerán este encuentro de carácter gratuito, dirigido a todos los públicos, pensado para garantizar la diversión y el entretenimiento en familia
El primer fin de semana de noviembre, PortCastelló se convertirá en el punto de encuentro de fans del cine, los cómics y los videojuegos. El Fantasy Fest 2025 aterriza los días 1 y 2 de noviembre en la zona lúdica del puerto para ofrecer un planazo gratuito de ocio familiar, cosplay y cultura friki con talleres, desfiles y actividades para todas las edades.
Un festival para vivir (y vestir) la fantasía
Durante todo el fin de semana podrás convertirte en tu personaje favorito: una princesa Disney, un Mandaloriano o incluso un Cazafantasmas. El sábado habrá actividades de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00, y el domingo, de 10.00 a 14.00 horas.
El evento, organizado por la Autoridad Portuaria de Castellón y el Ayuntamiento de Castelló, tiene un objetivo claro: llenar el Grau de vida y diversión. «Queremos que la gente venga a pasárselo bien y disfrute de un fin de semana diferente y familiar», destaca Rubén Ibáñez, presidente de PortCastelló.
Desafío Jedi, cosplay y desfiles
Si eres fan de Star Wars, este es tu sitio. La Asociación Rebel Scum traerá un Desafío Jedi para poner a prueba tus reflejos y tu conocimiento de la saga, además de una exposición especial en el edificio Moruno, donde podrás sacarte fotos con R2D2, C3PO y los Mandalorianos.
El sábado a las 18.00 horas, prepárate para el Desfile Fantasy, con superhéroes, Cazafantasmas y las Majorettes del Grao, que animarán la tarde con música y mucho ritmo. Y atención: el I Concurso de Cosplay Fantasy Fest repartirá premios entre los disfraces más originales.
Zona gaming, talleres y mercadillo fantástico
El Mercadillo Fantástico reunirá cómics, figuras, literatura geek y merchandising de tus sagas favoritas. Además, habrá talleres de chapas, tattoos temporales y juegos de rol, así como una zona gaming con consolas de Nintendo, PlayStation y VR, competiciones de Just Dance y una zona retro para los nostálgicos.
El domingo la jornada estará dedicada a los más pequeños, con personajes Disney y criaturas mágicas que llenarán el puerto de Castellón de fantasía hasta el mediodía.
El Grau, epicentro del ocio familiar
La teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, ha destacado que este festival «consolida el vínculo entre puerto y ciudad y contribuye a la economía local». En definitiva, un plan perfecto para disfrutar del puente de Todos los Santos sin salir de Castelló.
Así que ya lo sabes: si quieres un fin de semana épico, de esos que se cuentan en las redes con hashtag y foto incluida, el Fantasy Fest 2025 te espera en PortCastelló. Ponte tu capa, tu máscara o tus orejas de elfo… y ¡entra en el juego!
