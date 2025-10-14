Castelló se llena de superhéroes, princesas y jedis: llega el 'Fantasy Fest 2025' al puerto

El primer fin de semana de noviembre, PortCastelló se convertirá en el punto de encuentro de fans del cine, los cómics y los videojuegos. El Fantasy Fest 2025 aterriza los días 1 y 2 de noviembre en la zona lúdica del puerto para ofrecer un planazo gratuito de ocio familiar, cosplay y cultura friki con talleres, desfiles y actividades para todas las edades.

Un festival para vivir (y vestir) la fantasía

Durante todo el fin de semana podrás convertirte en tu personaje favorito: una princesa Disney, un Mandaloriano o incluso un Cazafantasmas. El sábado habrá actividades de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00, y el domingo, de 10.00 a 14.00 horas.

El evento, organizado por la Autoridad Portuaria de Castellón y el Ayuntamiento de Castelló, tiene un objetivo claro: llenar el Grau de vida y diversión. «Queremos que la gente venga a pasárselo bien y disfrute de un fin de semana diferente y familiar», destaca Rubén Ibáñez, presidente de PortCastelló.

Ana Rosa Sanfeliu, Rubén Ibáñez y Ester Giner durante la presentación del Fantasy Fest que se celebrará en Moll de Costa. / MEDITERRÁNEO

Desafío Jedi, cosplay y desfiles

Si eres fan de Star Wars, este es tu sitio. La Asociación Rebel Scum traerá un Desafío Jedi para poner a prueba tus reflejos y tu conocimiento de la saga, además de una exposición especial en el edificio Moruno, donde podrás sacarte fotos con R2D2, C3PO y los Mandalorianos.

El sábado a las 18.00 horas, prepárate para el Desfile Fantasy, con superhéroes, Cazafantasmas y las Majorettes del Grao, que animarán la tarde con música y mucho ritmo. Y atención: el I Concurso de Cosplay Fantasy Fest repartirá premios entre los disfraces más originales.

Zona gaming, talleres y mercadillo fantástico

El Mercadillo Fantástico reunirá cómics, figuras, literatura geek y merchandising de tus sagas favoritas. Además, habrá talleres de chapas, tattoos temporales y juegos de rol, así como una zona gaming con consolas de Nintendo, PlayStation y VR, competiciones de Just Dance y una zona retro para los nostálgicos.

El domingo la jornada estará dedicada a los más pequeños, con personajes Disney y criaturas mágicas que llenarán el puerto de Castellón de fantasía hasta el mediodía.

El universo de Star Wars volverá a estar presente en el Grau de Castelló gracias a esta iniciativa de ocio familiar. / Manolo Nebot

El Grau, epicentro del ocio familiar

La teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, ha destacado que este festival «consolida el vínculo entre puerto y ciudad y contribuye a la economía local». En definitiva, un plan perfecto para disfrutar del puente de Todos los Santos sin salir de Castelló.

Así que ya lo sabes: si quieres un fin de semana épico, de esos que se cuentan en las redes con hashtag y foto incluida, el Fantasy Fest 2025 te espera en PortCastelló. Ponte tu capa, tu máscara o tus orejas de elfo… y ¡entra en el juego!