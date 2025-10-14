El Sacacubos: la tradición que pone en el mapa a un pueblo de Castellón de 420 habitantes
El municipio se prepara para celebrar esta fiesta tradicional en la que se degusta el vino de este año, con tardeo y cena popular
En el corazón del Alto Mijares, un pequeño pueblo de apenas 420 habitantes se prepara para una de sus celebraciones más queridas y singulares: la Fiesta del Sacacubos, una cita que combina historia, vino y hermandad. El próximo sábado 25 de octubre, esta localidad de Castellón volverá a rendir homenaje a sus raíces vinícolas con una jornada que simboliza el momento en que el vino se extraía del cubo-lagar para ser llevado a las bodegas, un gesto ancestral cargado de memoria colectiva.
Se trata de Montán. Como antesala a la fiesta, el Ayuntamiento impulsó una jornada vecinal de trabajo en la que decenas de vecinos se unieron para “sacar el cubo” y preparar los espacios donde tendrá lugar la celebración. Una tarea colaborativa que, según el alcalde Sergio Fornas, refleja el espíritu de Montán.
“Venir a colaborar en esta jornada de hermandad, limpiando, restaurando y preparando el entorno, es una forma de mantener viva nuestra tradición”
El programa de actos arrancará a las 12:00 horas con la degustación del vino nuevo y sardinas para todos los asistentes. Por la tarde, a partir de las 18:00, el ambiente festivo se animará con música y tardeo, para culminar con una cena popular y una gran fiesta nocturna a las 22:00 horas. Todas las actividades se desarrollarán en el entorno del Museo Enológico de Montán, en la calle Larga.
Más que una fiesta, el Sacacubos es una revivificación de la identidad local. En torno al vino se entrelazan la tradición, la cultura y la convivencia, convirtiendo este ritual en un símbolo de orgullo para todo el pueblo. La celebración forma parte del conjunto festivo montanense, que también incluye la Fridura y la Olla de Montán, costumbres que mantienen vivas las raíces gastronómicas y sociales del municipio.
