Borriol ultima detalles para la Mostra de l’oliva trencada i la garrofa: todos los actos
Borriol celebrará este fin de semana, 18 y 19 de octubre, la VI Mostra de l’Oliva Trencada i de la Garrofa. Es un evento gastronómico y cultural que contará con la IV Feria Agroalimentaria de Km 0.
La cita, ya consolidada en la comarca de la Plana Alta, servirá para poner en valor los productos tradicionales y la riqueza culinaria del municipio. Organizada por las concejalías de Comercio y Turismo, con la colaboración de entidades locales y productores de toda la provincia, la muestra transformará la plaza de la Torre en un espacio dedicado a la oliva trencada y la garrofa.
Fusión de tradición e historia
El encuentro destaca por su fusión entre cocina tradicional, historia y entorno natural, ofreciendo una experiencia completa en torno a los cultivos de secano característicos de la zona. Durante el fin de semana habrá puestos de productos locales y artesanales, degustaciones, talleres, música en directo y actividades familiares, además de exhibiciones sobre el cultivo y transformación de la oliva y la algarroba.
