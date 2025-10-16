Encajar piezas por una buena causa: 400 amantes de los puzzles se citan en Castellón

Este fin de semana, 18 y 19 de octubre, el ingenio y la solidaridad se darán la mano en un municipio de Castellón, con la celebración del IV Concurso de Puzzles, una cita que reunirá a casi 400 participantes y que “tendrá un claro acento solidario en beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)”.

El evento se desarrollará en Almassora, concretamente en la carpa del recinto de fiestas, durante el sábado 18 y domingo 19 de octubre. La alcaldesa, María Tormo; el concejal de Cultura y Juventud, Vicente Blay Casino, y el organizador, Pedro Falomir, han destacado “la gran acogida que tiene este certamen con participantes llegados de numerosos puntos de la geografía española, como Guadalajara, Toledo, Alicante, Madrid o Valencia, e incluso desde Andorra”.

El concurso contará con cinco categorías: individual, infantil, parejas, equipos y puzzle chess, esta última una novedad de esta edición que promete poner a prueba la rapidez y concentración de los concursantes.

En la categoría de equipos, los asistentes deberán montar puzzles de 1.000 piezas, y los tres primeros clasificados de cada modalidad recibirán premio.

Las inscripciones siguen abiertas para quienes deseen participar en una cita que cada año gana más adeptos. Más información e inscripciones: https://aepuzz.es/usuarios/campeonatos.php