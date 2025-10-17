Arranca BMW Motorrad Days 2025: pasión por las dos ruedas en Peñíscola

Desde este viernes y hasta el domingo, Peñíscola vuelve a ser el epicentro del mundo de la moto y la música con una nueva edición de los BMW Motorrad Days que contará con más de 40 expositores y reunirá durante las tres jornadas a miles de apasionados de las dos ruedas.

Los asistentes podrán disfrutar de un completo programa de actividades que combina la presentación de nuevos modelos, exhibiciones, pruebas de producto, charlas especializadas de la mano de SoyTribu, Espeth Beard y su experiencia en la vuelta al mundo, entre otros.

También se podrá disfrutar de la gastronomía de la zona, la tienda oficial BMW Motorrad con merchandising exclusivo, así como la popular Moto-escuela, que permitirá a los interesados probar una moto sin necesidad de carné.

El objetivo del evento es claro: fortalecer la comunidad BMW Motorrad y acercar la experiencia de conducción al público con las novedades de la marca en un ambiente único frente al mar.

El evento reunirá durante tres días a miles de apasionados de las dos ruedas. / BMW Motorrad Days

Música en vivo para cerrar cada jornada

La emoción no se detendrá al caer la tarde. El programa incluye dos noches de conciertos en la zona del puerto de Peñíscola:

Viernes 17 de octubre – 20:30h : actuación gratuita de Dani Moreno “El Gallo” y Darwin , con acceso libre para todos los asistentes.

: actuación gratuita de , con acceso libre para todos los asistentes. Sábado 18 de octubre – 20:30h: gran concierto con William Miller Band, Loquillo y DJ Nano. La entrada al concierto será de 29€.

Horarios del evento