¿Te atreves a volar? Un evento convierte a los jugadores en pilotos virtuales sobre el cielo de Castellón

Un municipio de Castellón inauguró este viernes la XIII edición del Gámesis, el encuentro anual sobre el mundo de los videojuegos en el centro de conocimiento Vinalab, que se celebra hasta este domingo. Una de los atractivos de esta edición es el simulador de helicóptero, que permite a los asistentes sobrevolar de forma virtual los cielos de Castellón una experiencia inmersiva que ha despertado gran expectación entre el público

El acto inaugural de este evento celebrado en Vinaròs contó con la presencia de la presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó, la diputada provincial María Tormo, la alcaldesa Maria Dolores Miralles, el concejal de Familia, Infancia y Juventud de Vinaròs, Juanfran Calvo y el CEO de Omega World Games, una de las empresas organizadoras, José Camarasa.

Massó destacó la rápida innovación del mundo gamer y felicitó a la organización por hacer posible un evento como este.

Tormo, por su parte, dijo que el Gámesis “se ha convertido ya en una cita imprescindible para los amantes de los videojuegos, la innovación y la creatividad”.

El concejal responsable del Gámesis, Juanfran Calvo, destacó que las claves del encuentro son el ocio, la formación y el emprendimiento. “Gámesis es entretenimiento, emoción y convivencia. Los torneos de videojuegos, la zona retro, los simuladores, la zona PC o el láser combat hacen que el público familiar comparta un espacio sano y seguro donde enriquecer su vida social, cultural y lúdica, fortaleciendo el tejido comunitario de Vinaròs y comarca. Pero también somos una fuente de aprendizaje, porque ofrecemos a los visitantes que puedan saber el trabajo que hay detrás de un videojuego”, señaló.

Calvo destacó especialmente la novedad de esta edición, “que hace que Gámesis dé un salto cualitativo, con un nuevo espacio exclusivo para que los creadores de videojuegos encuentren inspiración, apoyo y contactos, un espacio donde los desarrolladores indie puedan mostrar su trabajo y recibir feedback entre iguales, donde se fomenten colaboraciones entre empresas y profesionales”. El concejal aseguró que el objetivo es que Gámesis “sea un catalizador del emprendimiento de la industria de los videojuegos”.

Novedades

Una de las novedades de esta exitosa iniciativa es que ayer, desde primera hora se abrió también al público todo el espacio de juego y todas las secciones (espacios de competición, sala retrogámesis, videoconsolas, laser combat etc)

Otra novedad es que hay un nuevo espacio habilitado para desarrolladores y distribuidores de videojuegos indie, y otro espacio dedicado al láser combat.

Además, los puntos de juego se amplían en esta edición tanto en realidad virtual, como en simuladores y habrá un clasificatorio en el Phygital Games.

El ganador de esta edición viajará con los gastos pagados a Kazajistán para optar a la clasificación para el mundial de Abu Dabi 2026.

La XIII edición del Gámesis es sin duda la más tecnológica de todas las celebradas hasta la fecha.