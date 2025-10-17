Borriol busca la mejor 'oliva trencada' del mundo

Borriol se prepara para vivir un fin de semana lleno de sabor, tradición y vida de pueblo con la celebración de la VI Mostra de les Olives Trencades i la Garrofa los días 18 y 19 de octubre, que incluirá el IV Concurso Internacional de Olivas Trencadas de Borriol. Una cita que reivindica la esencia de un saber popular todavía vivo: el arte de preparar las olivas “trencades”, uno de los patrimonios gastronómicos más queridos de la comarca.

Cada año, una treintena de vecinos y vecinas del municipio participa con sus propias elaboraciones caseras, resultado de recetas familiares transmitidas de generación en generación. En Borriol, romper olivas no es solo una técnica, sino una forma de cuidar lo propio, de conservar el sabor del campo y la memoria de las manos que lo trabajaron.

Este año, el concurso da un paso más y contará con un jurado profesional de primer nivel, integrado por figuras destacadas de la gastronomía valenciana:

Inés Casanovas , miembro de la Academia de Gastronomía de la Comunitat Valenciana.

, miembro de la Academia de Gastronomía de la Comunitat Valenciana. Pedro Salas , chef y propietario del restaurante Arre (Castelló).

, chef y propietario del restaurante Arre (Castelló). Paco Alonso , periodista gastronómico y creador de Wikipaella y #LaCulturaDelAlmuerzo.

, periodista gastronómico y creador de Wikipaella y #LaCulturaDelAlmuerzo. Alejandra Herrador , chef del restaurante Atalaya (Alcossebre), con una Estrella Michelin.

, chef del restaurante Atalaya (Alcossebre), con una Estrella Michelin. Maje Martínez, directora de Gastrónoma Valencia y Alicante Gastronòmica.

El jurado se reunió este jueves para valorar las elaboraciones, y el veredicto se hará público durante la inauguración oficial de la Mostra, el viernes en la Plaça de la Torre, donde también se entregarán los premios.

Un fin de semana para saborear Borriol

La Mostra se completará con un mercado de productos locales y una programación repleta de actividades en torno a dos de los ingredientes más emblemáticos del paisaje mediterráneo: la oliva y la algarroba.

No en vano, es muy común que las familias borriolenses preparen anualmente, durante este mes, les olives trencades en botes de vidrio para consumirlas a lo largo del otoño y parte del invierno. Se trata de una receta sencilla.

El chef Pedro Salas, del restaurante Arre, ofrecerá un taller de cocina con algarroba, en el que mostrará nuevas formas de incorporar este producto a la cocina contemporánea, tanto dulce como salada. Por su parte, el obrador artesano Mar Negre presentará sus propuestas con aceite y algarroba aplicadas a la bombonería y la repostería, demostrando la versatilidad de estos productos locales.

Los más pequeños podrán disfrutar de un taller infantil de elaboración de olivas trencades, pensado para que aprendan de forma práctica cómo se preparan estas joyas del recetario tradicional.

Y para acompañar los sabores, la música también tendrá un papel protagonista: habrá actuaciones en directo con cantos tradicionales de taberna y del campesinado, que devolverán a la plaza el espíritu festivo de las reuniones populares.

Durante todo el fin de semana, los visitantes podrán degustar elaboraciones frías y calientes elaboradas por los bares, hornos y carnicerías del pueblo, que ofrecerán tapas, dulces y platos inspirados en la oliva, la algarroba y otros productos de la zona. Además, en la zona de la muestra, se unirán a la fiesta una representación de proyectos artesanos alrededor del secano como Malaerba, Mos de Bresca y Amics de Palanques.