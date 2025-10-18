Concurrido primer día de la Fira de la Tomata de Penjar de Alcalà de Xivert

A la segunda fue la vencida y Alcalà de Xivert pudo abrir las puertas a la XI Fira de la Tomata de Penjar, suspendida hace siete días por la amenaza de lluvia. Una cita que este sábado tuvo una concurrida afluencia de público para un evento que busca dar difusión al producto estrella de la localidad: la ‘tomata de penjar’, junto a 70 estands donde encontrar diferentes productos, unos relacionados con la tomata de penjar y otros no. El tiempo acompañó y mucho, con cerca de 24 grados.

Un evento consolidado

El Ayuntamiento impulsa esta cita festiva y cultural que, a lo largo de sus once ediciones, ha conseguido reunir a un público cada vez más numeroso. La Fira de la Tomata de Penjar se extiende por las calles del casco histórico, con la plaza de la Iglesia como corazón del evento. Allí se concentran los puestos de venta directa de tomata de penjar y otros productos locales, artesanos y gastronómicos.

Francisco Juan Mars, alcalde de Alcalà-Alcossebre, encabezó una comitiva en la que también asistieron los vicepresidentes de la Diputación de Castellón, María Ángeles Pallarés y Andrés Martínez, junto a una amplia representación de festeres.

El primer edil quiso destacar «que son once años trabajando por esta feria que hace exhibir y promocionar nuestro producto estrella, gracias a los empresarios de este sector. Este evento sirve para promocionar la tomata y nuestra gastronomía. Son once años y esperemos que sean muchos más».

Producción de 200.000 kilos

Por su parte, José Joaquín Herrera, presidente de la Asociación de la Tomata de Penjar de Alcalà de Xivert, destacó que «más o menos hemos alcanzado los 200.000 kilos. La primera cosecha fue muy buena, pero en la segunda se perdió mucho debido a que este verano las temperaturas han sido muy altas y nos ha afectado mucho».

Hay que tener presente que la Fira de la Tomata de Penjar no solo celebra un producto, también una forma de vida ligada al campo y a las raíces del municipio. Junto a otros alimentos tradicionales de esta localidad xivertense, como la almendra, el aceite de oliva, la alcachofa o las pastas artesanas, esta feria consolida a este municipio como referente de la gastronomía rural valenciana.