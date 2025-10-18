La fiesta se desata en Onda: Las mejores imágenes del primer sábado de Fira

Onda ha dado este sábado el pistoletazo de salida al primer día grande de la Fira 2025, tras la novedosa Crida Infantil y la Crida del día anterior, con una jornada repleta de actos que han llenado de ambiente y música las calles del municipio. Miles de ondenses y visitantes se han sumado a esta jornada que ha combinado las tradiciones más arraigadas con la pasión por los bous al carrer.

Consulta aquí toda la programación de la Fira.

La mañana ha arrancado con los tradicionales almuerzos de Fira, un almuerzo popular en el que peñas, familias y grupos de amigos se han reunido para brindar por el inicio de la semana grande.

A continuación, la entrada de toros y vaquillas de la ganadería La Espuela ha recorrido las calles del municipio, marcando el comienzo de los festejos taurinos. Mientras tanto, se ha inaugurado también el Zoco de Fira, ubicado en la pista exterior del pabellón Víctor Cabedo, donde los asistentes han podido disfrutar de puestos de artesanía, gastronomía y ocio.

El volteo de campanas ha anunciado el inicio del pasacalle de la Fira, que ha llenado el centro de Onda de música y color. En él han participado la Reina de la Fira, Inés Ramón Aguilella; su Dama de Honor, Paula Rubio Arcas; la Reina Infantil, Eva Martínez Chiva; la Reina de la Tercera Edad y sus damas, junto con la corporación municipal, asociaciones locales, peñas y la Banda de la Unión Musical Santa Cecilia.

Toni Losas

El recorrido ha concluido en la Iglesia de la Asunción, donde se ha celebrado la emotiva ofrenda de flores a los patrones de Onda y el canto del himno al Santísimo Salvador.

Arranque del cartel taurino

Por la tarde, los festejos taurinos han vivido su primer gran capítulo con la exhibición de tres astados. Lunares, de la mítica ganadería Miura, y Chivato, de Torrestrella, han protagonizado los momentos de mayor expectación en un recinto taurino abarrotado. Además, la jornada ha contado con la presentación del toro Experto, de la ganadería Las Ramblas, a cargo de la peña La Montera, completando así una tarde de pura emoción.

El concejal de Fiestas y Tradiciones, Sergio Puig, ha destacado que “Onda ha vuelto a demostrar que es el corazón del bou al carrer y una de las fiestas más participativas de la Comunitat Valenciana”.

La jornada culminará esta noche con el concierto del grupo Figa Flawas en el Recinto Multiusos, donde miles de jóvenes pondrán el broche musical a un día redondo de la Fira d’Onda 2025.