Un evento que sube de nivel en Castellón: más de 5.000 amantes de los videojuegos lo disfrutan
Gámesis despide su edición más tecnológica con récord de participación
Vinaròs despidió este domingo la decimotercera edición del Gámesis, el encuentro anual sobre el mundo de los videojuegos en el centro de conocimiento Vinalab, batiendo un nuevo récord de participación con cerca de 5.000 asistentes y consolidándose como una cita imprescindible para los amantes de los videojuegos, la innovación y la creatividad.
La edición más tecnológica
Con una interesante mezcla de ocio, formación y emprendimiento, Gámesis 2K25 ha destacado por ser la edición más tecnológica celebrada hasta la fecha.
El concejal responsable del evento, Juanfran Calvo, subrayó que “este encuentro es entretenimiento, emoción y convivencia”.
Torneos, retro y convivencia familiar
Como en ediciones anteriores, Gámesis ofreció durante el fin de semana torneos de videojuegos, una zona retro con máquinas clásicas, simuladores, zona PC y láser combat, convirtiéndose en un espacio donde el público familiar compartió experiencias y diversión.
Además, el evento incluyó una interesante parte formativa, con charlas dedicadas a mostrar el trabajo que hay detrás del desarrollo de un videojuego.
Espacio para creadores y desarrolladores indie
Una de las grandes novedades de esta edición fue la creación de un espacio exclusivo para creadores de videojuegos, donde los desarrolladores indie pudieron mostrar sus proyectos, establecer contactos y fomentar colaboraciones entre empresas y profesionales del sector.
Desde la inauguración, el evento abrió todas las áreas de juego y secciones —espacios de competición, sala retrogámesis, videoconsolas o zonas de láser combat—, lo que permitió una participación más dinámica y continua.
Realidad virtual y salto internacional
También se amplió el número de puntos de juego, tanto en realidad virtual como en simuladores, y se celebró un clasificatorio del Phygital Games.
El ganador de esta edición viajará con gastos pagados a Kazajistán para optar a la clasificación para el mundial de Abu Dabi 2026.
