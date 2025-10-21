Belén Rueda protagonizará el 'true crime' de Netflix sobre el asesino en serie de Castellón: ya se rueda en Benicàssim

Netflix ha dado a conocer este martes que Belén Rueda será la protagonista de la serie true crime sobre el asesino en serie de Castellón, Joaquín Ferrándiz Ventura (JFV), asesino confeso de cinco mujeres en la provincia en la década de los noventa y condenado a 69 años de prisión, aunque finalmente solo pasó entre rejas 25 años, tras salir en libertad en julio de 2023.

Las actrices Gabriela Andrada (Culpa tuya) y Catalina Sopelana (El cuco de cristal) completarán el tío protagonista de la producción.

La ficción, titulada En el círculo del asesino, ha iniciado este martes el rodaje en Benicàssim y estará compuesta de siete episodios. La grabación se desarrollará en varias localizaciones de la Comunitat Valenciana y en Madrid durante las próximas semanas.

El operativo por el rodaje de la serie ya se ha desplegado por Benicàssim este martes. / Eva Bellido

Dirigida por Sergio G. Sánchez (El secreto de Marrowbone) y Pedro Martín-Calero (El llanto), En el círculo del asesino sigue a una joven periodista, a quien da vida Gabriela Andrada, que reconstruye para un pódcast la historia de uno de los más célebres asesinos en serie de la historia reciente de España. Una tarea que llevará a cabo en medio de las tensiones crecientes por su inminente puesta en libertad tras cumplir condena.

Otra foto del operativo relacionado con el rodaje de la serie en Benicàssim. / Eva Bellido

Para acceder a las personas relacionadas con el caso, contará con la ayuda de una periodista veterana, encarnada por Belén Rueda, que cubrió el caso en su juventud. Así, la ficción desarrolla su trama a través de dos líneas temporales: una ambientada en la actualidad y otra en la segunda mitad de los años 90 en la Comunitat, cuando tuvieron lugar los asesinatos, con Catalina Sopelana dando vida a la versión más joven del personaje de Rueda.

Gabi Utiel

Reparto completo

Completan el reparto Alfons Nieto, Francesc Orella, Loreto Mauleón, Nacho Fresneda, César Mateo, Carlos Serrano, Eneko Sagardoy, Paula Usero, Nao Albet y Albert Pla, entre otros. Lo que ya se sabe a ciencia cierta és que Orella, conocido por su papel protagonista en Merlí, interpretará el personaje del fiscal general de Castelló, Juan Salvador Salom Escrivá, que llevó la acusación en el caso Ferrándiz y que tuvo un papel clave en la investigación y posterior juicio.

Francesc Orella interpetará a Juan Salom / Mediterráneo

Además de dirigir junto a Pedro Martín-Calero, Sergio G. Sánchez también ejerce como productor ejecutivo junto a Pedro Uriol y firma el guion de la serie en colaboración con Guillem Clua. La producción de En el círculo del asesino corre a cargo de Morena Films, productora independiente detrás de filmes como Celda 211 o Campeones.