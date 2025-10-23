Ni una entrada libre: Onda se rinde ante Antonio Orozco y su 'Gira de Mi Vida'

El esperado concierto de Antonio Orozco en la Fira d’Onda 2025 ha colgado el cartel de sold out. El artista ha agotado todas las entradas para su actuación de este viernes 24 de octubre, a las 23.00 horas, dentro de la programación musical de las fiestas.

El público ha respondido con entusiasmo a una de las citas más esperadas del otoño en la provincia, convirtiendo a Onda en una de las paradas más especiales de La Gira de Mi Vida, el tour con el que el cantante barcelonés celebra sus 25 años de trayectoria.

Una gira de aniversario con todo vendido

Promovido por BeMusic, en colaboración con el Ayuntamiento de Onda y su Junta de Fiestas, el espectáculo forma parte del proyecto conmemorativo de Orozco, que combina sus grandes éxitos con los temas de su nuevo álbum.

Antonio Orozco regresará a la provincia de Castellón para protagonizar uno de los conciertos estelares de la Fira d'Onda / RICARDO RUBIO

La gira está recorriendo 25 ciudades españolas y se ha convertido en uno de los hitos más destacados de su carrera. Tras su último concierto en A Coruña, el pasado 18 de octubre, Orozco encara la recta final de este tour con solo ocho conciertos por delante y un lleno absoluto en todas las fechas.

25 años de éxitos y conexión con el público

Con más de 1,5 millones de discos vendidos, un Disco de Diamante, nueve de platino y varios de oro, Antonio Orozco es uno de los artistas más queridos del panorama musical español e internacional.

Entre sus reconocimientos destacan el Premio Ondas al Mejor Artista en Directo y su nominación a los Latin GRAMMY®. A lo largo de su carrera ha ofrecido más de 2.500 conciertos en España, Europa y Latinoamérica, consolidando una conexión única con el público.

El músico Antonio Orozco dice encontrarse en el mejor momento de su vida y de su carrera. / Rodrigo Jiménez

Además de su éxito en los escenarios, el cantante ha conquistado la televisión como coach en La Voz y también las redes sociales, donde millones de seguidores disfrutan de su carisma y cercanía. Recientemente ha publicado su primer libro autobiográfico, Inevitablemente Yo, que se ha posicionado número 1 en ventas y acumula ya cinco ediciones impresas.

Acceso al concierto y recomendaciones

Las puertas del recinto se abrirán a las 21.30 horas, mientras que el concierto comenzará a las 23.00 horas. Se recomienda llegar con antelación para evitar colas.

Habrá carriles diferenciados para público general y para personas empadronadas en Onda, que deberán presentar su DNI o certificado de empadronamiento. Las entradas para empadronados son personales e intransferibles.

Los menores deberán asistir acompañados, y los jóvenes de 16 a 18 años necesitarán autorización firmada por su tutor o tutora.

Una noche para recordar en Onda

La actuación de Antonio Orozco promete ser una velada inolvidable, un homenaje a su público y una celebración de 25 años de música, emociones y canciones icónicas que han marcado a varias generaciones.