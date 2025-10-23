A partir del 31 de octubre
El Circo Raluy Legacy aterriza en Castelló con 'CYBORG': el espectáculo que une tradición y futuro
El circo más premiado de Europa regresa a la capital de la Plana con una propuesta visualmente deslumbrante que explora los límites humanos y celebra la innovación artística.
Dos años después de su última visita, el Circo Raluy Legacy vuelve a levantar su carpa en la plaza de la Mascletà (frente al Primer Molí) de Castelló. Y lo hace con fuerza: estrenando en la ciudad su nueva producción, CYBORG, un montaje que combina riesgo, emoción y tecnología en un viaje sensorial donde el pasado y el futuro se dan la mano.
Un regreso esperado
El apellido Raluy es sinónimo de historia viva del circo. Más de un siglo sobre los escenarios y una trayectoria que acaba de ser reconocida con la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España, galardón que distingue su contribución al arte escénico nacional. «Es un honor que refuerza nuestro compromiso con un circo que evoluciona sin perder su alma», destaca Kerry Raluy, codirectora del espectáculo.
Un universo entre lo humano y lo mecánico
CYBORG invita al público a sumergirse en un universo magnético, poblado por criaturas casi robóticas, equilibristas imposibles y acróbatas que desafían la lógica. «Más que un espectáculo, es una experiencia sensorial que nos lleva a un mundo lleno de personajes atrevidos, máquinas que rugen y vuelos espaciales», explica Louisa Raluy, también codirectora del circo.
El montaje reúne a un elenco internacional de artistas con números de vértigo: El Globo de la Muerte de los hermanos Segura, las acrobacias sobre patines de Niedziela y Emily Raluy, o la destreza de Legión Malambo, que debutan por primera vez en España. A ellos se suman números de humor, danza aérea y una puesta en escena que combina música, luz y vestuario futurista.
Castelló, del 31 de octubre al 16 de noviembre
El público castellonense podrá disfrutar del espectáculo entre el 31 de octubre y el 16 de noviembre, con funciones diarias y entradas disponibles tanto en www.circoraluy.com como en la taquilla del circo. En sus primeros meses de gira, CYBORG ya ha conquistado a más de 350.000 espectadores en toda España.
El legado continúa
Con esta producción, la familia Raluy demuestra que el circo sigue siendo una forma de arte en constante reinvención: un espacio donde conviven el riesgo, la belleza y la emoción humana. «CYBORG es un cyberespectáculo lleno de valores humanos, donde la evolución del circo se encuentra con la revolución del arte», resume Kerry Raluy.
