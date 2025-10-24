Amaral roza el lleno en su concierto de la Fira d’Onda, última parada de su gira en la Comunitat Valenciana

El dúo zaragozano Amaral está a punto de agotar todas las entradas para su concierto de este sábado 25 de octubre en la Fira d’Onda. La cita, que se celebrará en el Recinto Multiusos a las 23.00 horas, será la última oportunidad de disfrutar en la Comunitat Valenciana del Dolce Vita Tour, la gira con la que Eva Amaral y Juan Aguirre están presentando su noveno álbum de estudio.

El entusiasmo del público ha convertido esta actuación en uno de los momentos más destacados de la programación musical de las fiestas. Promovido por BeMusic junto con el Ayuntamiento de Onda y la Junta de Fiestas, el espectáculo promete una noche inolvidable en la que el grupo repasará más de dos décadas de trayectoria combinando temas de su nuevo disco con los grandes himnos que han marcado a varias generaciones.

La energía del Dolce Vita Tour

En su gira, Amaral ha llevado por los principales escenarios del país un directo vibrante y emotivo, donde conviven canciones recientes como Ahí estás, Rompehielos o Dolce Vita con clásicos como Sin ti no soy nada, Cómo hablar, Moriría por vos o Revolución. Su paso por Onda supone uno de los últimos conciertos del tour, que encara su recta final tras su reciente parada en Toledo y con solo cuatro actuaciones más programadas.

El dúo musical Amaral en uno de sus últimos conciertos dentro de su gira nacional. / MORELL

Más de 25 años de carrera

Con más de un cuarto de siglo sobre los escenarios, Eva Amaral y Juan Aguirre se han consolidado como uno de los referentes más sólidos y respetados de la música española. Su independencia creativa, la coherencia de su discurso y su conexión con el público han definido una trayectoria marcada por la autenticidad y el compromiso artístico.

Información práctica

Las puertas del Recinto Multiusos abrirán a las 21.30 horas. El acceso contará con carriles diferenciados para el público general y para las personas empadronadas en Onda, que deberán presentar el DNI o el certificado de empadronamiento. Las entradas destinadas a empadronados son personales e intransferibles.

Los menores deberán asistir acompañados por un adulto, y los jóvenes de entre 16 y 18 años deberán presentar una autorización firmada por su tutor legal. Desde la organización se recomienda llegar con antelación para evitar esperas y facilitar el acceso.

Cierre de gira en la Comunitat Valenciana

La actuación de Amaral en la Fira d’Onda promete ser una velada mágica, un cierre perfecto para las fiestas y para una gira que ha vuelto a demostrar por qué el dúo continúa siendo una de las grandes referencias del pop español.