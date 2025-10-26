El Fantasy Fest busca a las nuevas estrellas del 'cosplay' en el Grau de Castelló
El festival organizado por el Ayuntamiento de Castelló y PortCastelló ofrecerá un concurso, una exposición de Star Wars, una Zona Gaming y un gran Desfile Fantasy
El distrito marítimo de Castellón se convertirá el 1 y 2 de noviembre en el epicentro de la imaginación. Llega Fantasy Fest 2025, un evento que transformará el Grau en un auténtico universo de superhéroes, galaxias lejanas y mundos de fantasía. Organizado por el Ayuntamiento de Castelló y PortCastelló, el encuentro promete diversión para todos los públicos a través del cómic, la literatura fantástica, el cine o el anime.
Concurso de Cosplay y Desfile Fantasy
Uno de los grandes reclamos del festival será el I Concurso de Cosplay Fantasy Fest, que se celebrará el sábado 1 de noviembre a partir de las 17:00 horas. Los participantes podrán dar vida a sus personajes favoritos de series, videojuegos, cómics o películas, valorándose tanto la calidad del disfraz como la interpretación.
Tras el concurso, a las 18.30 horas, tendrá lugar el Desfile Fantasy, acompañado por el grupo Majorettes Castellón, en el que héroes, villanos, princesas y cazafantasmas desfilarán por el Grau. Los ganadores recibirán premios canjeables en las tiendas del Mercadillo Fantástico, un espacio repleto de artículos geek, cómics, juegos de cartas y recuerdos de culto.
La fuerza llega al Grao: exposición de Star Wars
El Edificio Moruno acogerá una exposición temática dedicada a Star Wars, con figuras icónicas y la presencia de R2-D2 y C-3PO, perfectos para las fotos más galácticas. Además, los más valientes podrán participar en un Desafío Jedi y probar su habilidad con la Fuerza.
Zona Gaming y talleres para todas las edades
Fantasy Fest 2025 contará también con una Zona Gaming con los videojuegos más populares de Nintendo, PlayStation y realidad virtual (VR), además de competiciones de Just Dance y un espacio retro para nostálgicos del arcade.
Durante el fin de semana se ofrecerán talleres de chapas, juegos de rol y cartas, tatuajes temporales y pintacaras, pensados tanto para niños como para adultos. La fantasía, aseguran los organizadores, no tiene edad.
Un fin de semana para vivir la fantasía
El festival abrirá sus puertas el sábado 1 de noviembre de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y el domingo 2 de 10.00 a 14.00 horas. Serán dos días intensos de ocio, creatividad y comunidad friki a orillas del Mediterráneo.
«Queremos sacar el friki que hay en ti», animan desde la organización. Fantasy Fest invita a todos los públicos a convertirse en su personaje favorito y vivir la fantasía en primera persona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Eros, empresario a los 18 años en Benicarló: 'Sacaba malísimas notas, pero desde los 16 no les pido ni un euro a mis padres
- Joaquín Ferrándiz tiene una orden de alejamiento en vigor por violencia de género a su expareja en el País Vasco
- El Ayuntamiento de Castelló cambia de ubicación las paradas comerciales navideñas de Santa Clara
- La Fúmiga actúa gratis este sábado en un municipio de Castellón
- Cierra un restaurante en Castellón tras 37 años de historia: “Nos vamos con una mezcla de alegría y nostalgia”
- ¿Qué hace un yate de ultralujo atracado en Castellón?
- El asesino en serie de Castellón, JFV, reside actualmente en el País Vasco bajo extrema vigilancia de la Ertzaintza
- Salvan la vida a un hombre que amenazaba con tirarse del puente al lado del Castalia