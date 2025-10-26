El Fantasy Fest busca a las nuevas estrellas del 'cosplay' en el Grau de Castelló

El distrito marítimo de Castellón se convertirá el 1 y 2 de noviembre en el epicentro de la imaginación. Llega Fantasy Fest 2025, un evento que transformará el Grau en un auténtico universo de superhéroes, galaxias lejanas y mundos de fantasía. Organizado por el Ayuntamiento de Castelló y PortCastelló, el encuentro promete diversión para todos los públicos a través del cómic, la literatura fantástica, el cine o el anime.

Concurso de Cosplay y Desfile Fantasy

Uno de los grandes reclamos del festival será el I Concurso de Cosplay Fantasy Fest, que se celebrará el sábado 1 de noviembre a partir de las 17:00 horas. Los participantes podrán dar vida a sus personajes favoritos de series, videojuegos, cómics o películas, valorándose tanto la calidad del disfraz como la interpretación.

Tras el concurso, a las 18.30 horas, tendrá lugar el Desfile Fantasy, acompañado por el grupo Majorettes Castellón, en el que héroes, villanos, princesas y cazafantasmas desfilarán por el Grau. Los ganadores recibirán premios canjeables en las tiendas del Mercadillo Fantástico, un espacio repleto de artículos geek, cómics, juegos de cartas y recuerdos de culto.

La fuerza llega al Grao: exposición de Star Wars

El Edificio Moruno acogerá una exposición temática dedicada a Star Wars, con figuras icónicas y la presencia de R2-D2 y C-3PO, perfectos para las fotos más galácticas. Además, los más valientes podrán participar en un Desafío Jedi y probar su habilidad con la Fuerza.

El universo 'Star Wars' volverá a ser protagonista en el Grau de Castelló. / Manolo Nebot

Zona Gaming y talleres para todas las edades

Fantasy Fest 2025 contará también con una Zona Gaming con los videojuegos más populares de Nintendo, PlayStation y realidad virtual (VR), además de competiciones de Just Dance y un espacio retro para nostálgicos del arcade.

Durante el fin de semana se ofrecerán talleres de chapas, juegos de rol y cartas, tatuajes temporales y pintacaras, pensados tanto para niños como para adultos. La fantasía, aseguran los organizadores, no tiene edad.

Un fin de semana para vivir la fantasía

El festival abrirá sus puertas el sábado 1 de noviembre de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y el domingo 2 de 10.00 a 14.00 horas. Serán dos días intensos de ocio, creatividad y comunidad friki a orillas del Mediterráneo.

«Queremos sacar el friki que hay en ti», animan desde la organización. Fantasy Fest invita a todos los públicos a convertirse en su personaje favorito y vivir la fantasía en primera persona.