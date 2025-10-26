Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Fantasy Fest busca a las nuevas estrellas del 'cosplay' en el Grau de Castelló

El festival organizado por el Ayuntamiento de Castelló y PortCastelló ofrecerá un concurso, una exposición de Star Wars, una Zona Gaming y un gran Desfile Fantasy

En esta iniciativa el mejor disfraz tendrá su premio. Un jurado valorará la calidad de los disfraces así como la interpretación de los participantes.

En esta iniciativa el mejor disfraz tendrá su premio. Un jurado valorará la calidad de los disfraces así como la interpretación de los participantes. / Manolo Nebot

Nico Cruz

El distrito marítimo de Castellón se convertirá el 1 y 2 de noviembre en el epicentro de la imaginación. Llega Fantasy Fest 2025, un evento que transformará el Grau en un auténtico universo de superhéroes, galaxias lejanas y mundos de fantasía. Organizado por el Ayuntamiento de Castelló y PortCastelló, el encuentro promete diversión para todos los públicos a través del cómic, la literatura fantástica, el cine o el anime.

Concurso de Cosplay y Desfile Fantasy

Uno de los grandes reclamos del festival será el I Concurso de Cosplay Fantasy Fest, que se celebrará el sábado 1 de noviembre a partir de las 17:00 horas. Los participantes podrán dar vida a sus personajes favoritos de series, videojuegos, cómics o películas, valorándose tanto la calidad del disfraz como la interpretación.

Tras el concurso, a las 18.30 horas, tendrá lugar el Desfile Fantasy, acompañado por el grupo Majorettes Castellón, en el que héroes, villanos, princesas y cazafantasmas desfilarán por el Grau. Los ganadores recibirán premios canjeables en las tiendas del Mercadillo Fantástico, un espacio repleto de artículos geek, cómics, juegos de cartas y recuerdos de culto.

La fuerza llega al Grao: exposición de Star Wars

El Edificio Moruno acogerá una exposición temática dedicada a Star Wars, con figuras icónicas y la presencia de R2-D2 y C-3PO, perfectos para las fotos más galácticas. Además, los más valientes podrán participar en un Desafío Jedi y probar su habilidad con la Fuerza.

El universo 'Star Wars' volverá a ser protagonista en el Grau de Castelló.

El universo 'Star Wars' volverá a ser protagonista en el Grau de Castelló. / Manolo Nebot

Zona Gaming y talleres para todas las edades

Fantasy Fest 2025 contará también con una Zona Gaming con los videojuegos más populares de Nintendo, PlayStation y realidad virtual (VR), además de competiciones de Just Dance y un espacio retro para nostálgicos del arcade.

Durante el fin de semana se ofrecerán talleres de chapas, juegos de rol y cartas, tatuajes temporales y pintacaras, pensados tanto para niños como para adultos. La fantasía, aseguran los organizadores, no tiene edad.

Un fin de semana para vivir la fantasía

El festival abrirá sus puertas el sábado 1 de noviembre de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y el domingo 2 de 10.00 a 14.00 horas. Serán dos días intensos de ocio, creatividad y comunidad friki a orillas del Mediterráneo.

Noticias relacionadas y más

«Queremos sacar el friki que hay en ti», animan desde la organización. Fantasy Fest invita a todos los públicos a convertirse en su personaje favorito y vivir la fantasía en primera persona.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents