El pueblo de Castellón donde el oro crece bajo tierra: así será la XXII Feria de la Trufa Negra

“Hay quien busca el oro en los ríos, otros en las minas. Nosotros lo tenemos bajo los pies”. Así lo proclama con orgullo el alcalde de un municipio de la comarca del Alto Palancia, El Toro, José Arenes, al anunciar una cita que ya es tradición y orgullo local: la Feria de la Trufa Negra, que este año celebra su 22ª edición del 27 al 30 de noviembre.

Durante cuatro días, la localidad se transforma para poner en valor su producto más preciado: la trufa negra, un hongo que “crece en una tierra fértil y dura, con características únicas que lo hacen irresistible para los mejores restaurantes de España”, explica Arenes.

Pero la feria no es solo sabor; es también vida rural, empleo y tradición. El evento incluye debates y charlas sobre el futuro del sector, así como exposiciones y conferencias que muestran cómo generaciones de truficultores han convertido este hongo en un pilar económico y cultural para la región.

"Vivir en el mundo rural no debe significar menos, es mucho más" José Arenes — Alcalde de El Toro

El programa se completa con exhibiciones de perros truferos, venta de trufa fresca y menús especiales elaborados por los restaurantes locales. Además, el domingo 30, se celebra un trail de 16,5 km, que permite descubrir la belleza del entorno natural mientras se disfruta de la experiencia de la feria.

La Feria de la Trufa Negra de El Toro no solo celebra un producto gourmet, sino que recuerda que el verdadero tesoro puede estar justo bajo nuestros pies, esperando a ser descubierto.