El Grau de Castelló se transforma en un mundo de fantasía con el Fantasy Fest 2025

Este fin de semana, 1 y 2 de noviembre, llega al Grau de Castelló una cita mágica para todas las edades: Fantasy Fest 2025, el gran evento dedicado a los mundos de la fantasía, los superhéroes, el cómic, el cine y la literatura fantástica. Organizado por el Ayuntamiento de Castelló y PortCastelló, el festival promete dos jornadas intensas de diversión, imaginación y espíritu friki a orillas del Mediterráneo.

Desfile fantástico y espíritu friki

El sábado 2 de noviembre, a las 18.00 horas, la plaza de Sète acogerá uno de los momentos más esperados: el Desfile Fantasy, donde desfilarán personajes de los universos más queridos del cine y la cultura pop, acompañados por el grupo Majorettes Castellón. Cazafantasmas, villanos, héroes y princesas compartirán recorrido en una marcha abierta a todos los que deseen participar caracterizados como sus personajes favoritos.

Ana Rosa Sanfeliu, Rubén Ibáñez y Ester Giner durante la presentación del Fantasy Fest que se celebrará en Moll de Costa. / MEDITERRÁNEO

Una galaxia en el edificio Moruno

Entre los grandes atractivos destaca la base rebelde de Star Wars, instalada en el edificio Moruno del Grau, donde los visitantes podrán conocer una exposición temática galáctica, participar en el Desafío Jedi de la Asociación Rebel Scum y fotografiarse con Darth Vader, Chewbacca o los droides R2D2 y C3PO.

Plano de actividades del Fantasy Fest 2025. / MEDITERRÁNEO

Cosplay, talleres y zona gaming

La fantasía también se vivirá con el I Concurso de Cosplay Fantasy Fest, con premios económicos y un mercadillo fantástico repleto de artículos geek, cómics, juegos de cartas y coleccionismo. Además, habrá talleres de chapas, rol, tatuajes, pintacaras y una Zona Gaming con videojuegos de Nintendo, PlayStation, realidad virtual y clásicos retro.

Un festival para toda la familia

El domingo por la mañana, el festival se centrará en los más pequeños, con actividades y personajes de Disney. Con acceso gratuito y horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas el sábado, y de 10.00 a 14.00 el domingo, Fantasy Fest 2025 promete llenar el Grau de Castelló de color, disfraces y entusiasmo por la imaginación.