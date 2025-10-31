La Llosa viaja al pasado con su Mercado Medieval: Todos los actos

Las calles de La Llosa se preparan para un viaje en el tiempo. Desde hoy, 31 de octubre al domingo, 2 de noviembre, el municipio se transformará en un auténtico escenario de la Edad Media con motivo del Mercado Medieval 2025, una cita ya tradicional que llenará el pueblo de música, artesanía, gastronomía y actividades para todos los públicos.

Durante tres días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un ambiente mágico en el que no faltarán los talleres, espectáculos de títeres, animación itinerante, pasacalles y atracciones infantiles. La inauguración oficial será a las 18:00 horas, con la apertura de los puestos artesanales y gastronómicos. La jornada incluirá también una castanyada popular organizada por la Associació Cultural Recosfestra y un concurso de disfraces con premios para los más originales.

El sábado, 1 de noviembre, el mercado abrirá sus puertas desde las 11:00 horas con música medieval en directo, talleres de decoración y pintacaras para los más pequeños. Además, la tarde estará amenizada por cuentacuentos y el espectáculo infantil Juanillo i el Drac.

El broche final llegará el 2 de noviembre, cuando el mercado volverá a llenarse de vida con nuevas actuaciones musicales, talleres de tatuajes y glitter, teatro de títeres y un gran espectáculo final de fuego para despedir el fin de semana.

La cita contará también con la visita especial de la Bruixa Pèndula y sus ayudantes, que recorrerán el mercado repartiendo magia e historias entre los visitantes.

Organizado por el Ayuntamiento de La Llosa, con la colaboración de la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana, el Mercado Medieval promete ser una experiencia única para disfrutar en familia y revivir, por unos días, la esencia del pasado.