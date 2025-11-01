Los 12 espectáculos de la agenda cultural de Onda para noviembre

El Ayuntamiento de Onda ha presentado la agenda cultural del mes de noviembre, que volverá a llenar de vida los escenarios municipales con música, teatro, humor, exposiciones y espectáculos dirigidos a públicos de todas las edades. La programación se desarrollará en espacios como el Teatro Mónaco, La Cassola, la Font de Dins y la Casa de la Cultura, combinando actividades gratuitas y otras con entrada anticipada.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Onda, Daniel Álvaro, ha presentado la programación destacando: “Este mes de noviembre hemos preparado una programación diversa, con talento local y grandes propuestas culturales para que todos los ondenses encuentren su plan y disfruten de la cultura en su ciudad”.

El concejal de Cultura, Daniel Álvaro, con el cartel del mes de noviembre. / Mediterráneo

La programación, al detalle