Los 12 espectáculos de la agenda cultural de Onda para noviembre
Flamenco, humor, teatro, música y una gran cita infantil marcan un mes cultural con propuestas para todos los públicos
Onda
El Ayuntamiento de Onda ha presentado la agenda cultural del mes de noviembre, que volverá a llenar de vida los escenarios municipales con música, teatro, humor, exposiciones y espectáculos dirigidos a públicos de todas las edades. La programación se desarrollará en espacios como el Teatro Mónaco, La Cassola, la Font de Dins y la Casa de la Cultura, combinando actividades gratuitas y otras con entrada anticipada.
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Onda, Daniel Álvaro, ha presentado la programación destacando: “Este mes de noviembre hemos preparado una programación diversa, con talento local y grandes propuestas culturales para que todos los ondenses encuentren su plan y disfruten de la cultura en su ciudad”.
La programación, al detalle
- Miércoles 5 de noviembre: inauguración de la exposición ‘L’art de la llum’: XXXII Concurs Nacional de Fotografia 2025’, que podrá visitarse en la Casa de la Cultura hasta el 21 de noviembre con entrada libre.
- Jueves 6 de noviembre: el Teatro Mónaco acogerá el musical ‘Mágicos 80’s’ a las 18.00 horas, con acceso gratuito hasta completar aforo.
- Viernes 7 de noviembre: a las 19.00 horas, también en el Mónaco, los ondenses podrán disfrutar de la obra teatral ‘Doña Rosita’, dentro de la programación del 25N, igualmente con entrada libre.
- Viernes 14 de noviembre: La Cassola será escenario del concierto ‘L’Inferno de Dante’ a las 20.00 horas, de acceso gratuito.
- Sábado 15 de noviembre: dentro del ciclo ‘Sons Flamencs’ ese mismo espacio cultural ofrecerá una doble cita nocturna: por un lado, el recital de guitarra de Lluís Castañ y, por otro, el recital flamenco de Reyes Carrasco. Ambos comenzarán a las 22.00 horas y requerirán entrada previa a través de enterticket.es.
- Domingo16 de noviembre: a las 17.00 horas, la Font de Dins acogerá el espectáculo de baile de Irene Gaitán.
- Viernes 21 de noviembre: a las 22.00 horas, en el Teatro Mónaco, con el monólogo de El famoso Trino “La voz del becario”. Las entradas están disponibles online.
- Sábado 22 de noviembre: a las 19.00 horas en La Cassola tendrá lugar la obra ‘La soledad de la náufraga’, cuyas entradas pueden adquirirse en Estanco Morata, Complementos Rosa María Bazar, La Repro y la Asociación Riu Sec A.R.
- Domingo 23 de noviembre: dentro del ciclo ‘Sons Flamencs’, a las 12.00 horas en La Cassola llegará la representación de ‘La Calderona’, también con entrada anticipada online.
- Jueves 27 de noviembre: en el marco del 25N, a las 19.00 horas, La Cassola acogerá el monólogo ‘No solo duelen los golpes’, de Pamela Palenciano, con entrada gratuita previa inscripción en www.onda.es.
- Viernes 28 de noviembre: tras el tradicional encendido de luces de Navidad, el Raval de San José será el escenario de la actuación conjunta de la Onda Big Band y escolares del municipio, con acceso libre.
- Domingo 30 de noviembre: a las 18.30 horas en el Teatro Mónaco con el musical infantil ‘La bella durmiente’, con entradas disponibles a partir del próximo lunes 3 de noviembre a las 12.00 horas.
