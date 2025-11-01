El Fantasy Fest 2025 llena de magia y mucha diversión el Grau de Castelló: así fue la primera jornada

El Grau de Castelló se convirtió en la tarde del sábado en un universo de fantasía con la primera jornada del Fantasy Fest 2025, organizada por el Ayuntamiento de Castelló y PortCastelló. El esperado Desfile Fantasy, que partió desde la plaza de Sète, reunió a decenas de personajes de cómic, cine y literatura fantástica, acompañados por las Majorettes Castellón y la música que animó a cientos de asistentes.

Actividades y espectáculos para todos los públicos

Durante la jornada, el público disfrutó del Desafío Jedi, donde los más jóvenes combatieron contra la Estrella de la Muerte y demostraron sus conocimientos y habilidades, consiguiendo sus títulos de Seguidores de la Fuerza. De forma paralela se desarrollaron talleres de rol y cartas, zona gaming y un mercadillo friki.

El Edificio Moruno acogió además una exposición dedicada al universo Star Wars, donde los visitantes pudieron fotografiarse con sus héroes galácticos favoritos.

Entre superhéroes, princesas y robots

En la zona lúdica del puerto, una de las grandes atracciones fue el coche de Cazafantasmas, un Cadillac de 1959 que se convirtió en el centro de todas las miradas junto a los superhéroes —Capitán América, Tony Stark, Spiderman o Spiderwoman— y personajes como Blancanieves o Bumblebee, que realizó una espectacular demostración de sus habilidades como transformer.

Uno de los momentos más concurridos fue el concurso de Cosplay, en el que participantes de todas las edades se caracterizaron con todo lujo de detalles, sorprendiendo al público con su creatividad.

Una cita para toda la familia

Hoy continuará la programación con actividades familiares en horario de 10:00 a 14:00 horas. Será el turno de los más pequeños, que podrán disfrutar de personajes de Disney y otros seres fantásticos.