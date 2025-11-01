Menús especiales en siete restaurantes por la muestra de setas de Segorbe

Siete restaurantes de Segorbe ofrecerán menús especiales con las setas como ingrediente estrella en la 19ª edición de la muestra gastronómica en torno a este producto, que se extenderá desde el 3 hasta el 30 de noviembre.

Los siete locales que ofrecerán recetas especiales con este preciado alimento fúngico como protagonista son Asador Aguilar, Casa Alba, 50 Caños, Tasca el Refugio, Tasca El Bistró, Fiesta Gastrobar y Gastroadictos. Los menús van desde los 27 hasta los 45 euros, y destacan por la calidad de los productos de sus variados platos.

Cartel de la Muestra de Setas de Segorbe. / Mediterráneo

«Este es el plan perfecto para dar la bienvenida a noviembre, disfrutando de las sensaciones que nos proporciona una cita exquisita para el paladar en nuestros establecimientos, con la calidad que caracteriza a sus menús. Os invito a conocer esta muestra, compartir grandes momentos disfrutando de la excelente gastronomía que nos acompaña y vivir esta gratificante experiencia», hace hincapié la alcaldesa, Mª Carmen Climent.

Visitas guiadas

Además, el Ayuntamiento ofrecerá visitas guiadas bajo el título Descubre Segorbe el domingo 9 y el sábado 22 de noviembre, coincidiendo con varios de los fines de semana de la muestra para «proporcionar el plan perfecto para pasar unos días de sobresaliente en la localidad». Las reservas para la visita deberán realizarse en la oficina de turismo (964 71 32 54) y las reservas para la muestra, en los restaurantes participantes.

La presentación de la muestra, una cita indispensable en el calendario anual de actividades de la capital del Alto Palancia, tuvo lugar en la Tasca El Bistró. La alcaldesa, la concejala de Turismo, Estefanía Sales, y profesionales del sector de la restauración participantes en la muestra ofrecieron todos los detalles sobre estas jornadas.