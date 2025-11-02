Las cinco novedades de la feria Al-Qura Medieval 2025

Al-Qura Medieval continúa creciendo. Las jornadas, que se celebrarán del 7 al 9 de noviembre en L'Alcora, incorporan este año nuevas colaboraciones que refuerzan su apuesta por la calidad, la autenticidad y el rigor histórico.

La Universitat Jaume I, a través del Departamento de Historia, Geografía y Arte de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, ha colaborado en la revisión del contenido histórico del evento. Este trabajo conjunto, pionero en la trayectoria de las jornadas y desarrollado a lo largo de todo el año, ha contribuido a elevar aún más el rigor de las dramatizaciones que narran la transformación de la antigua alquería andalusí de al-Qura en la Pobla de Alcora de Alcalatén.

1. Ampliación de escenas

A lo largo de los tres días, se representarán escenas como 1229 – La llegada del nuevo alcaid, Escaramuza a las puertas, 1233 – Capitulaciones de l’Alcalatén, Nupcias en tiempos de paz” o 1305 – Entrega de la Carta Pobla, que revivirán momentos clave del siglo XIII y permitirán al público sumergirse en la historia de forma fidedigna.

2. Colectivos participantes

Las dramatizaciones cuentan con la participación de colectivos locales como Nous Pobladors, Tiranta Teatre, On!Dance, Alcora Tambor y la Colla de Dolçainers i Tabaleters de l’Alcalatén, que con su trabajo contribuyen a dar vida y personalidad propia a las jornadas.

Imagen de Al-Qura 2024. / Mediterráneo

Además, más de 500 vecinos y vecinas de l’Alcora, ataviados con vestimentas fieles a la época, representarán el día a día del siglo XIII, con sus distintos gremios: panaderos, agricultores, cazadores... y darán vida al pequeño poblado.

3. Nuevas colaboraciones

Otra de las novedades de esta edición es la colaboración con la Asociación Provincial de Artesanos de Castellón (APAC), que participa en la organización del mercado medieval. Gracias a esta alianza, los visitantes podrán disfrutar de productos elaborados de forma tradicional, promoviendo la artesanía local y la producción de calidad y proximidad.

Imagen de Al-Qura 2024. / Mediterráneo

Desde la organización destacan que “las nuevas colaboraciones suponen un paso más en la evolución de Al-Qura Medieval, un proyecto vivo que crece gracias al trabajo conjunto entre instituciones, asociaciones y ciudadanía”.

4. Números de puestos

El mercado, con alrededor de 60 puestos de artesanía, gastronomía, oficios tradicionales, etc. se ubica en el casco antiguo de la localidad, un escenario que realza su encanto y refuerza la ambientación histórica del evento.

Imagen de Al-Qura 2024. / Mediterráneo

5. Más actividades

Durante los días 7, 8 y 9 de noviembre, las calles de l’Alcora se llenarán de música y danza celebrando las distintas culturas. A las dramatizaciones históricas y el mercado se suma una amplia programación: cetrería, esgrima del siglo XIII, paso de gremios, teatro itinerante y actividades para los más pequeños. Toda una experiencia de inmersión histórica para los visitantes de todas las edades.

Imagen de Al-Qura 2024. / Mediterráneo

Con esta línea de trabajo, las jornadas medievales de l’Alcora se consolidan como una cita de referencia en su ámbito, dentro del calendario cultural de la Comunitat Valenciana.