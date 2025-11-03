Belén Rueda graba en Benicàssim sus escenas de la serie de Netflix sobre el asesino en serie de Castellón

La actriz Belén Rueda está grabando ya en Benicàssim sus escenas de la serie ‘En el círculo del asesino’, el nuevo true crime de Netflix basado en los crímenes cometidos por Joaquín Ferrándiz Ventura en la provincia de Castellón a mediados de los años noventa.

El rodaje ha comenzado a primera hora de este lunes, en un día completamente despejado, soleado y con temperaturas suaves, que realzan la luz y los paisajes de toda la costa de Benicàssim. En la avenida Ferrandis Salvador, frente a los apartamentos Hawai y junto al mar, se ha desplegado un amplio operativo con camiones de producción, técnicos, figurantes y personal de seguridad, que ha despertado la curiosidad de vecinos y paseantes.

Durante la mañana, la producción filma secuencias con Belén Rueda y Gabriela Andrada, las dos protagonistas del thriller. Rueda interpreta a una periodista veterana que cubrió el caso en los años noventa, mientras Andrada da vida a una joven reportera que reconstruye los crímenes para un pódcast. Ambas ruedan juntas en el paseo marítimo, en una escena que simboliza el vínculo entre dos generaciones de periodistas unidas por una misma historia. Rueda va peinada con una larga trenza rubia, lleva gafas de sol y chaqueta ligera.

También está previsto grabar en una cafetería próxima a la playa Heliópolis. En torno a las 10 horas, el equipo ha hecho una pausa para el almuerzo con un catering montado junto al set. En ese momento, la actriz ha repasado el guión antes de unirse al resto del equipo técnico y artístico.

Localizaciones con historia

El rodaje de este true crime comenzó el pasado 21 de octubre, pasada la urbanización Las Playetas, en término de Orpesa, en un sendero forestal, precisamente por la zona donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Sonia Rubio en noviembre de 1995, y se prolongará hasta el 21 de noviembre, con distintas localizaciones en la provincia. Benicàssim se ha convertido en uno de los escenarios principales, por su relación directa con el caso real, ya que aquí desapareció Sonia Rubio, una de las cinco víctimas de Ferrándiz, después de salir de una discoteca que se encontraba en los bajos del Hotel Orange. La joven profesora de inglés, de 25 años, acababa de llegar ese mismo día de Londres para pasar el verano con su familia, dejó la maleta en el apartamento familiar y se fue a cenar y salir de fiesta con los amigos esa noche de verano, hasta la madrugada del 1 al 2 de julio. Al salir, tras despedirse de una amiga mientras se iba caminando hacia el apartamento familiar, a un kilómetro de distancia, desapareció.

En Benicàssim, el equipo de Netflix también graba en la avenida del Ferrocarril, cerca del Hotel Orange, el mismo entorno donde Sonia Rubio fue vista por última vez tras salir de la discoteca Picasso con unos amigos. Concretamente, se rodaron escenas nocturnas de jóvenes haciendo botellón probablemente antes de ir a la discoteca.

El asesino fue condenado a 69 años de prisión por el asesinato de cinco mujeres, todas estranguladas, en crímenes con un componente de violencia sexual. Cumplió 25 años —el máximo legal de la época— y salió en libertad condicional en 2023, tras asegurar que no volvería a pisar Castellón por respeto a las familias de las víctimas y que se marcharía a rehacer su vida al extranjero. No obstante, hace dos semanas trascendió que está viviendo en el País Vasco, donde, al parecer, ya cuenta con una denuncia por acoso y orden de alejamiento de su anterior compañera de piso, y que, además, está activo en aplicaciones de citas.

Un true crime con mirada periodística

Dirigida por Sergio G. Sánchez y Pedro Martín-Calero, y producida por Morena Films, la serie combina suspense, drama y periodismo de investigación. ‘En el círculo del asesino’ alterna la actualidad con los hechos reales de 1995 y 1996, reconstruyendo los crímenes de JFV -que en la actualidad reside en el País Vasco, tras haber cumplido su condena- desde una doble perspectiva: la de quienes los investigaron entonces y la de quienes los reinterpretan hoy a través de la mirada mediática.

Netflix prevé estrenar la serie este mismo 2025 y continuará grabando en Benicàssim durante las próximas semanas, por lo que no se descarta que Belén Rueda regrese para nuevas jornadas de rodaje en la localidad.