Almassora se llena de cortos: dos 'Alma de Oro' este 2025

Cuenta atrás para la séptima edición del Festival Internacional de Cortometrajes ALMA, que arrancará el próximo lunes, 10 de noviembre, en la Casa de la Cultura de Almassora con pases diarios durante toda la semana de producciones audiovisuales en formato corto de gran calidad. El edil de Cultura, Vicente Blay Casino; y el director del certamen, Sergi González, desvelaron este martes que este año habrá una gran sorpresa, como es el hecho de que se entregarán dos Alma de Oro, dado que en la pasada edición se decidió no otorgar este reconocimiento debido a la cercanía de la celebración del festival con la tragedia de la dana.

Así, al nombre ya anunciado de Gorka Otxoa conocido por su papel de Santi en la exitosa serie televisiva Machos Alfa, se suma el del actor Javier Pereira, quien ha formado parte del reparto de exitosas series y laureadas películas. Su palmarés avala su exitosa trayectoria en el cine, la televisión y el teatro, aunque, sin duda, el reconocimiento más importante lo logró en 2014, cuando ganó el Goya a mejor actor revelación por Stockholm.

Pereira recibirá el Alma de oro el jueves 13 de noviembre, coincidiendo con la proyección del cortometraje Insalvable en la sección oficial, donde es uno de los protagonistas. Por su parte, Otxoa se alzará con este premio el sábado 15 dentro de la gala final del festival.

Por tanto, ya está todo prácticamente listo para que Almassora se convierta en la capital del cortometraje. No en vano, su festival ha recibido 1.266 trabajos de casi medio centenar de países a concursos, un dato nunca antes registrado que demuestra la proyección de este certamen dentro del campo del audiovisual. Durante toda la próxima semana, los asistentes podrán disfrutar del pase de una treintena de los cortometrajes que se proyectan en la sección oficial. Los pases son de entrada gratuita y los espectadores reciben un bono de entrada 2x1 para los cines Sucre. Además, durante toda la semana, hay programadas sesiones especiales para los centros educativos.

Casino y González animaron a todos los que quieran disfrutar de producciones de gran calidad a acudir a la Casa de la Cultura.