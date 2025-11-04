Del asfalto al arte: así se analiza el futuro del teatro de calle en Vila-real

Crear circuitos específicos de programación de artes de calle en España, como una forma de "democratizar la cultura y contribuir al derecho de toda la población a acceder a ella". Esta es una de las reivindicaciones que se ha plasmado este martes en la primera jornada del Congreso de Artes de Calle, que organiza la asociación profesional Patea y que se celebra en el Centre de Congressos El Molí de Vila-real. Una iniciativa en la que se debate el futuro de este sector en auge en todo el mundo y del que Vila-real es un referente. No en vano, el Festival Internacional de Teatre de Carrer (FitCarrer) de esta ciudad es uno de los más veteranos de España, por cuanto nació de la mano de Xarxa Teatre en el año 1988, solo siete años después del que se lleva a cabo en Tàrrega (Lleida).

Profesionales del sector de las artes escénicas de calle se reúnen en el Centre de Comgressos El Molí de Vila-real. / Mediterráneo

Se trata de unas jornadas en las que los asistentes a este Congreso de Artes Escénicas comparten un programa de actividades variadas, con el claro objetivo de avanzar, analizar y reflexionar sobre las artes escénicas en los espacios públicos. Además, se promueve el intercambio de ideas, así como el fortalecimiento de las competencias de los artistas, gestores culturales, distribuidoras y otros profesionales de este ámbito cultural.

Conferencias y coloquios

El congreso ha arrancado a las 10.00 horas, con la participación, entre otros, de la vicealcaldesa y concejala de Cultura de Vila-real, Maria Fajardo; y de Mª José Hernández y Nuria Felip, como representantes de l'Institut Valencià de Cultura (IVC). Posteriormente, ha tenido lugar la primera de las conferencias y mesa coloquio, en la que se ha analizado la gestión, el impacto y el alcance de los circuitos específicos de las artes de calle y que ha estado moderada por la gestora cultural de Hortzmuga Teatroa, Nerea Lorente. En ella han participado la directora de Outdoor Arts Italia, Eleonora Ariolfo; Natividad Buil, directora del Festival Trayectos y miembro de la dirección de la Red Acieloabierto; y Tomás Ibáñez, director Artístico de Visitants.

Autoridades y miembros de la organización del Congreso de Artes Escénicas de Calle han asistido a la inauguración. / Mediterráneo

Asimismo, la iniciativa también se centra en aspectos más técnicos, como la legislación que regula este sector cultural o la situación actual de las artes de calle, con la participación de, entre otros, de los integrantes de la compañía Kamchàtka; Marta C. Dehesa, abogada y gestora cultural; Berta del Río, Investigadora; Raúl Juncos, jefe de unidad del Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana; César García, director de Sargantana Circ Inclusiu; Guillem Fuster, coordinador de la cooperativa de artes de calle Spasa; Amaia Rodrigo, de Tombs Creatius; y Albert Marsal, director de Estranya Cia Teatre.

Más reivindicaciones

Otra de las reivindicaciones de Patea es la creación de una formación reglada en artes de calle, inexistente de forma oficial en la actualidad. Es un argumento que también se ha puesto de manifiesto en este evento, mediante el que se busca "contribuir al análisis, la reflexión y el fortalecimiento del sector, reuniendo a profesionales entidades y compañías que trabajan en el ámbito de las artes escénicas en el espacio público", afirman desde la organización.

Además, añaden que la cita "representa una oportunidad para seguir visibilizando las artes escénicas de calle como referentes de la democratización de la cultura, ya que tienen la facultad de llegar donde no llegan el resto de las disciplinas artísticas porque son autosuficientes en infraestructura y son generadoras de nuevos públicos".