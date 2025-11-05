Mascarell revive con más de 100 actividades su magia medieval: toda la programación

Más de un centenar de actividades se sucederán entre los días 7 y 9 de noviembre, para que quienes se acerquen a lo largo del fin de semana a la Feria Medieval de Mascarell, que celebra su 18ª edición, encuentren un aliciente en cualquier momento del día a la ya de por sí atractiva visita de un evento que destaca por su singularidad, al celebrarse en el único municipio completamente amurallado de la Comunitat Valenciana.

Después de que en el 2024 el Ayuntamiento optara por suspender su celebración en solidaridad por la situación por la que atravesaban los municipios afectados por la dana del 29-O, la feria vuelve a Mascarell como el emblema en el que se ha convertido después de casi veinte años desde que se propusiera por primera vez, en el primer fin de semana después de Todos los Santos.

Lo hace con propuestas acordes a la temática medieval, entre las que no faltarán las justas en la explanada ubicada en el acceso principal al poblado amurallado; los desfiles de personajes propios de la época como los bufones, nobles o guerreros; las exhibiciones de cetrería o el siempre sorprendente paseo de las ocas; así como diferentes talleres dirigidos a un público familiar, que complementan la presencia de artesanos que ofrecen alimentación, complementos y una gran diversidad de productos confeccionados a través de procesos tradicionales y no industriales.

La inauguración oficial será el viernes 17 a las 19.00 horas, con la presencia de las autoridades, entre las que estarán la reina de la Vila y su corte de honor ataviadas para la ocasión. A partir de ese momento, se irán encadenando todas las actividades incluidas en la programación, entre las que siempre destaca el concierto de música medieval que protagoniza la Orquesta Laudística Daniel Fortea.

Esta pequeña población de poco más de 200 habitantes espera durante los días en el que durará la feria medieval a decenas de miles de visitantes, llegados de diferentes puntos de la Comunitat y provincias colindantes, atraídos por un evento declarado fiesta de Interés Turístico Autonómico.

Programación de la Feria Medieval de Mascarell 2025. / Ajuntament de Nules

Programación de la Feria Medieval de Mascarell 2025. / Ajuntament de Nules

Programación de la Feria Medieval de Mascarell 2025. / Ajuntament de Nules

Programación de la Feria Medieval de Mascarell 2025. / Ajuntament de Nules