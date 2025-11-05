Onda programa ‘Doña Rosita’, de Federico García Lorca, en el marco de los actos por el 25N

El Ayuntamiento de Onda apuesta por la cultura como herramienta de reflexión y transformación social. Es por ello que, en el marco de la programación especial con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el municipio acogerá la representación teatral Doña Rosita, una de las obras maestras de Federico García Lorca, en versión de Marc Rosich y a cargo de la compañía La Máquina. La cita será el viernes, 7 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Teatro Mónaco, con entrada gratuita previa inscripción en la página del Ayuntamiento www.onda.es.

Imagen del cartel anunciador de la representación de 'Doña Rosita, la solterona' en el Teatro Mónaco de Onda. / Mediterráneo

La conmovedora historia de Doña Rosita, la solterona, invita a reflexionar sobre la espera, el amor ideal y las renuncias personales. A través de la voz de su protagonista, la obra retrata la vida de una mujer que entrega su juventud y su esperanza a un amor que nunca regresa, mientras el tiempo, la sociedad y las circunstancias la despojan de sus sueños. En esta versión contemporánea, el montaje incorpora música en directo con grandes éxitos de Raffaella Carrá para reforzar la poética y el simbolismo del texto lorquiano.

La puesta en escena

La propuesta artística apuesta por una puesta en escena íntima y minimalista, protagonizada exclusivamente por voces femeninas. Bajo esta mirada, Doña Rosita se convierte en un espejo de la sociedad actual, donde la edad y las etiquetas siguen marcando la vida de muchas mujeres.

La actividad forma parte de la completa agenda cultural que Onda ha preparado para el mes de noviembre, con espectáculos, exposiciones, conciertos y propuestas escénicas que fomentan la participación ciudadana y promueven la igualdad. El municipio se consolida así como un referente en la programación cultural de la provincia.