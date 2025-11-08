L'Alcora revive la Edad Media con una multitudinaria segunda jornada de Al-Qura Medieval

L’Alcora continúa inmersa en el siglo XIII con la segunda jornada de Al-Qura Medieval, que este sábado ha reunido a numerosos visitantes en las calles y plazas del centro histórico. El mercado artesanal, las dramatizaciones, la música y las danzas han vuelto este sábado a transformar la localidad en un poblado medieval lleno de vida y participación.

Entre los momentos más destacados del día, el público ha disfrutado de “Escaramuza a las puertas”, que recrea los enfrentamientos entre almogávares y defensores musulmanes de l’Alcalatén; “Capitulaciones de l’Alcalatén”, que relata la rendición de la fortaleza en 1233 ante las tropas aragonesas lideradas por Ximén d’Urrea; y “Nupcias en tiempos de paz”, una dramatización que simboliza el inicio de una nueva etapa de convivencia tras la rendición.

La música no ha faltado por las calles de la capital de l'Alcalatén. / Mediterráneo

Hay que recordar que estas recreaciones históricas son fruto del trabajo conjunto del Ayuntamiento y la Associació Nous Pobladors Al-Qura con la Universitat Jaume I, a través de su Departamento de Historia, con el objetivo de garantizar la fidelidad y el rigor de los contenidos representados.

La jornada ha contado también con el “Escarmiento público de un reo”, el cuentacuentos “El reino del norte” y el taller infantil de pan, entre otras actividades, que han reforzado la vertiente participativa y familiar del evento.

Momento durante uno de los desfiles. / Mediterráneo

Durante todo el fin de semana, los visitantes pueden recorrer el mercado medieval, organizado este año en colaboración con la Asociación Provincial de Artesanos de Castellón (APAC), con puestos de artesanía y alimentación y demostraciones de oficios tradicionales, así como disfrutar de las exhibiciones de cetrería, que evocan la figura de los grandes cazadores del medievo y muestran el arte de la caza con aves rapaces, muy valorado en la época.

También destacan los pasos de gremios, recorridos itinerantes que reflejan la convivencia entre culturas tras la rendición de la fortaleza, con la participación de panaderos, agricultores, mercaderes, cazadores y curanderos.

También ha habido una exhibición de esgrima histórica. / Mediterráneo

La jornada ha contado además con la exhibición de esgrima histórica a cargo de la Sala de Armas Carranza (Madrid), una de las más prestigiosas de España en esgrima antigua y combate medieval, y con actuaciones musicales y danzas de On! Dance, l’Alcora Tambor, Nous Pobladors y el grupo Mermicolión, que ha cerrado la noche con su concierto “Celebración de la victoria”.

Desde la organización destacan “la excelente respuesta del público y la implicación del vecindario, que un año más hacen posible esta experiencia colectiva que une historia, cultura y participación”.

La programación continuará este domingo con nuevas representaciones, ‘El asalto infantil al castillo’, protagonizado por los niños y niñas, cetrería, cuentacuentos, talleres y el acto de clausura con la dramatización histórica “Entrega de la Carta Pobla”, que pondrá fin a tres días de inmersión en el siglo XIII.