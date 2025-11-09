Almassora inaugura el Festival Internacional de Cortometrajes Alma
La Casa de la Cultura acoge hasta el 15 de noviembre proyecciones diarias con las mejores producciones del panorama cinematográfico actual
Almassora ha dado el pistoletazo de salida al Festival Internacional de Cortometrajes Alma, que celebra su séptima edición consolidado como uno de los certámenes audiovisuales más destacados de la provincia. Las proyecciones, que se desarrollan en la Casa de la Cultura a las 21.30 horas, se extenderán hasta el próximo 15 de noviembre con una selección de obras procedentes de distintos países.
El festival reúne una cuidada programación de cortometrajes de ficción, documental y animación, con propuestas innovadoras y comprometidas que reflejan la diversidad creativa del cine contemporáneo.
Cita ineludible con el talento y la cultura
La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha destacado “la capacidad del certamen para situar a Almassora en el mapa cultural y atraer a creadores y espectadores en torno al lenguaje cinematográfico”. También ha subrayado la importancia de “seguir apoyando el talento audiovisual y ofrecer un espacio de encuentro donde las historias breves puedan emocionar y hacernos reflexionar”.
Durante la ceremonia de apertura se proyectaron varios cortos finalistas de ediciones anteriores, y se presentó la agenda completa de sesiones, que culminará con la gala de clausura y entrega de premios.
El certamen cuenta con el patrocinio de Caixa Almassora, CEU Universidad Cardenal Herrera, Torre Tallón, EMAT, Orbel Grupo y diversas firmas locales que respaldan la apuesta municipal por la cultura y la creación audiovisual.
- Tres familias castellonenses en el ‘top-10’ de fortunas de la Comunitat Valenciana
- Los niños de la secta vivían una infancia de «fantasía» antes del horror al cumplir 12
- Fallece el alcorino Melchor Paús, un referente en el mundo del tambor y el bombo
- ¿Qué calles de Castellón estarán cortadas este domingo en el Trofeo El Corte Inglés?
- Aldeas ‘abandonadas’ y lujo rural a la venta en Castellón: entre el turismo y la vida bohemia
- Nuevo avance para el corredor mediterráneo en Castellón: adjudicado un contrato
- Temporal de viento en Castellón: La alerta por fuertes rachas se mantiene en el interior y el litoral
- Mascarell inicia su viaje al medievo y espera recibir a miles de visitantes