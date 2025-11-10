Benicàssim vive un noviembre repleto de arte, música y teatro: toda la programación
El municipio ofrece una veintena de propuestas culturales con cine, danza y exposiciones para todos los públicos
El Ayuntamiento de Benicàssim ha preparado para este mes de noviembre una amplia y variada programación cultural dirigida tanto a vecinos como a visitantes. La agenda incluye cerca de una veintena de actividades que abarcan diferentes disciplinas, como cine, música, danza, teatro y arte.
La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha destacado que “Benicàssim se puede disfrutar durante todo el año; no en vano, este mes de noviembre viene con una completa oferta cultural que el Ayuntamiento ofrece a benicenses y visitantes, un aliciente más para disfrutar de una ciudad muy viva”.
Cine, teatro y danza para todos los públicos
Durante todos los fines de semana del mes, el Teatre Municipal Francesc Tàrrega acogerá sesiones de cine con títulos como Bodegón entre Fantasmas, Entre Montañas, El Tesoro de la Barracuda o Simón de la Montaña, entre otros.
La programación teatral incluirá Manuela y el Vuelo Infinito, de la compañía [In]Constantes Teatro, Os bonecos de Santo Aleixo, del Centro Dramático de Évora, el sábado 15, y Rube, de la compañía Alodeyá, que cerrará el mes el día 30 de noviembre.
La oferta musical y de danza contará con la actuación del coro Veus Atrevides y la obra de danza familiar Únicos, de la compañía Da.te Danza, prevista para el 23 de noviembre.
Exposiciones y arte local
La Sala Escena acoge la exposición 130 años haciendo música, organizada por la Unió Musical Santa Cecília, mientras que Villa Elisa presenta la muestra Be Kind, de la artista Ana Sansano. Además, el Centro Cultural Melchor Zapata exhibe hasta el 16 de noviembre la exposición Visión periférica, del artista Antonio Guerra.
La agenda completa de actividades puede consultarse en la página web https://agenda.benicassim.es.
