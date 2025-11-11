Todas las claves de una feria de Castellón con 517 años de historia: la programación

Del 27 al 30 de noviembre, un municipio de Castellón se prepara para vivir cuatro días en los que el campo, la tradición y la cultura compartirán protagonismo. El calendario agrario y festivo de la provincia suma una nueva cita con la llegada de una celebración que mantiene viva una herencia de más de cinco siglos.

Esta cita, que ha acompañado generación tras generación la vida rural del municipio, alcanza este año su 517.ª edición y se consolida como uno de los eventos más antiguos y emblemáticos de la provincia: la Fira de Sant Andreu de Cabanes. Su programa combina la divulgación técnica y profesional con actividades culturales, gastronómicas y familiares que llenarán de ambiente las calles del pueblo.

El concejal de Ferias, David Casanova, destaca que la feria “es un espacio imprescindible para difundir conocimientos, compartir experiencias y reforzar el valor del sector agrario en nuestra economía y nuestros pueblos”.

1. Una apertura técnica y formativa

El jueves 27 comenzará con una jornada dirigida a veterinarios, ganaderos y estudiantes del sector, que se celebrará en la ganadería German Vidal. Los asistentes participarán en sesiones prácticas sobre diagnóstico de gestación, extracción de semen, castración y manejo con cerbatana en vacuno, además de una visita a la ganadería La Jotera.

Por la tarde, la Cooperativa de Cabanes acogerá sesiones informativas sobre la PAC 2025, el SIGE y alternativas al Cercado Virtual.

2. Viernes educativo y de divulgación

El viernes 28 será el turno del público más joven, con visitas escolares al recinto ferial y una visita técnica universitaria al nuevo Espacio Ganadero, que se inaugurará a las 18 h.

A las 19 h abrirá el Espacio Gastronómico en la Plaça els Hostals, con degustaciones de vinos IGP Castelló y actuaciones musicales.

3. Sábado de tradición y sabor local

El sábado 29 comenzará con la segunda salida caballista de Cabanes (10 h), antes de la inauguración oficial de la feria (11.30 h), que contará con dolçaina i tabal, Gegants i Cabuts y danzas populares.

Durante todo el día habrá demostraciones gastronómicas, degustaciones y actuaciones en la Plaça els Hostals.

Las inscripciones para las catas pueden realizarse en el Ayuntamiento (964 331 001) o en la Oficina de Turismo.

4. Domingo con novedades y ambiente familiar

El domingo 30 llega una de las grandes apuestas de esta edición: el primer Concurso de Trabajo de Perros Pastores Fira de Sant Andreu, que reunirá a participantes de Castellón, Teruel, ValenciaAlicanteTarragona y Zaragoza.

La jornada incluirá una exhibición culinaria del chef Miguel Barrera, paseos gratuitos en coches de ponis, y las III Jornadas Agroecológicas y de Agricultura Regenerativa.

Por la tarde, la Asociación Rumana de Cabanes celebrará el Día Nacional de Rumanía en el Espacio Gastronómico.

Cinco siglos después, la Fira de Sant Andreu de Cabanes sigue siendo mucho más que un encuentro ganadero: es una cita con la historia, la identidad y la vitalidad del mundo rural de Castellón.

Programa de la Fira. / MEDITERRÁNEO