El festival de cortos de Almassora reúne a decenas de espectadores en el arranque de su séptima edición

El festival internacional de cortometrajes Alma de Almassora ha reunido este lunes a decenas de espectadores en el arranque de su séptima edición. Público de todas las edades se ha dado cita en la Casa de la Cultura para disfrutar de la primera jornada de cortos de la sección oficial.

Hasta el próximo viernes, todos los días, desde las 21.30 horas, arrancan las proyecciones con acceso libre, aunque se pueden reservar de manera totalmente gratuita las entradas a través de la página web https://entrades.almassora.es/par-public/rest/entrada/5880140.

Además, los asistentes reciben un bono de 2x1 para los cines Sucre.

Cortos que proyectarán este martes

Los trabajos audiovisuales que podrán verse este martes son los siguientes:

EN LÍNEA, de Ceres Machado.

TITO, de Javier Celay.

ONES, de Juanjo Giménez.

DANI, de Julia González (Animación).

CHICKEN JAZZ, de Imanol Ruiz De Lara.

3000 ELEFANTES, de Miguel Piedrafita e Israel Carrillo.

Toda la información del festival puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.almassora.es/es/articulos/festival-internacional-de-cortometrajes