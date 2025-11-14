‘L’Aperitiu de Penyagolosa’ llena Atzeneta de sabor y música

Atzeneta del Maestrat se prepara para un fin de semana repleto de sabor, música y tradición con la cuarta edición de L’Aperitiu de Penyagolosa, que tendrá lugar mañana y el domingo. Este evento gastronómico, ya consolidado en el calendario local, busca promocionar los productos autóctonos y de proximidad, dando a conocer sus sabores auténticos y, al mismo tiempo, la riqueza paisajística del municipio, según explica el concejal del área, Andrés Villaba.

Talleres, degustación de productos del territorio y visitas guiadas completan la promramación de la iniciativa que impulsa el Ayuntamiento de Atzeneta. / Mediterráneo

Organizadas por el Ayuntamiento, las jornadas ofrecerán un variado programa de degustaciones de vermuts, vinos, almendras, turrones y aceite, acompañadas de actuaciones musicales en directo y visitas guiadas. La iniciativa también pretende poner en valor rincones emblemáticos del municipio, como la Casa Palau d’en Jaume o el antiguo molino de aceite del Mas Propet.

El programa

El programa comenzará mañana, sábado, a las 12.00 horas, en el Calvari, con una degustación musical de vermuts de Castellón y turrones de Atzeneta, acompañada por la actuación del grupo Rio Bravo Chill, que pondrá el toque ambiental. Por la tarde, a las 18.00 horas, se celebrará una cata de vinos de la bodega El Mollet maridada con almendras Depenyagolosa, amenizada por el pianista Miguel Pascual. Esta actividad tendrá lugar en el histórico Palau d’en Jaume.

El domingo, la programación se trasladará al entorno natural con una visita guiada al molino de aceite. A partir de las 11.00 horas, los asistentes podrán participar en una caminata hasta el antiguo molino del Mas Propet, donde se ofrecerá una degustación de aceite del molino de Atzeneta, uno de los productos más representativos del municipio, y cocs.

Los tíquets para participar en las degustaciones están disponibles en la Oficina de Turismo. Desde la organización se anima a todos los interesados a no perderse esta cita que combina gastronomía, paisaje y cultura.

Con L’Aperitiu de Penyagolosa, Atzeneta reafirma su compromiso con el turismo sostenible y de proximidad, celebrando la identidad del territorio a través de sus sabores más auténticos.