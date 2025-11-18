La feria para planificar bodas, bautizos y comuniones regresa a la Vall d'Uixó con 20 expositores

La Vall d’Uixó recupera este fin de semana el evento Fiesta & Ceremonia Endavant, un showroom “en el que encontrar todo lo necesario para bodas, bautizos, comuniones, graduaciones o fiestas de todo tipo”, tal y como ha expresado Matí Martínez, portavoz de la asociación comercial Endavant.

Este sábado 22 y domingo 23 de noviembre el Restaurante Monpiedra acogerá 20 expositores de moda, complementos, belleza, regalos, fotografía, mesas dulces, gastronomía, animación, floristerías… Una amplia muestra de que “en la Vall tenemos oferta para cubrir todas nuestras necesidades, tanto del día a día como para un evento especial”, tal y como ha destacado el concejal de Comercio, Fernando Daròs.

Foto de presentación de la feria. / Mediterráneo

Sorteo de más de 2.000 euros en regalos

Además de los estands también se podrá disfrutar de desfiles de moda, una exhibición de bailes nupciales, pintacaras, actuaciones musicales y un sorteo de más de 2.000 euros en regalos entre todas las personas asistentes. En definitiva, para Daròs Fiesta & Ceremonia Endavant es “una oportunidad para prepararse para próximas ceremonias o eventos”.

Por su parte, José Macías, de Grupo Monpiedra, ha animado a los valleros y valleras y habitantes de la comarca a “venir y disfrutar de esta feria” y a “apoyar el comercio local, comprando y consumiendo en él, porque va en beneficio de toda la ciudad”. Así, finalmente ha puesto en valor “la proximidad, la calidad del producto y la contribución a la economía local”.

Cartel de la feria. / Mediterráneo

Horario

El horario de apertura de Fiesta & Ceremonia Endavant será el sábado 22 de 17.00 a 21.00 horas y el domingo 23 de 11.00 a 14.00 horas, con acceso gratuito.