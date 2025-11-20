La leyenda que marcó a una cantaora: Pacheco trae a Onda su emocionante ‘Calderona'

El Ayuntamiento de Onda continúa llenando de talento y arte el mes de noviembre con una nueva cita de su programación cultural: ‘La Calderona’, una obra flamenca creada y dirigida por la reconocida cantaora María Pilar Pacheco. El espectáculo tendrá lugar este sábado, 23 de noviembre, a las 12.00 horas, en La Cassola, y las entradas ya pueden adquirirse en enterticket.es.

Inspirada en la leyenda de María La Calderona, esta propuesta rinde homenaje a una figura femenina envuelta en misterio, fuerza y rebeldía. Pacheco, originaria de Bétera, siente una profunda conexión con esta historia desde su infancia, lo que aporta autenticidad y pasión a cada interpretación. Su amor por el personaje y por los paisajes de la Sierra, donde transcurre parte de la leyenda, se refleja en una puesta en escena cargada de sensibilidad y fuerza expresiva.

Con una extensa trayectoria en el mundo flamenco, María Pilar Pacheco ha recorrido los principales escenarios y festivales de España, destacando por su versatilidad y su capacidad para fusionar el flamenco con otros géneros como el bolero, la ópera, el jazz o la música sinfónica.

‘La Calderona’ es una experiencia artística que trasciende los límites del género, combinando el cante, la música y el movimiento y ofrece al público una visión contemporánea del flamenco sin perder su raíz