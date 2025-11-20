Del 6 al 8 de diciembre
Programación de la Feria de la Purísima de Segorbe: actividades y horarios
Las atracciones de feria llegarán el viernes 28 de noviembre, mientras que los puestos ambulantes lo harán el 6 de diciembre
Segorbe cuenta los días para albergar uno de los platos fuertes de su programación en lo que queda de año, como es la Feria de la Purísima. Aunque la muestra, declarada fiesta de interés turístico autonómico, tendrá su día grande el 8 de diciembre, el viernes 28 de noviembre ya darán comienzo las primeras actividades.
Durante ese período (del 28 de noviembre al 8 de diciembre), las calles del Sector 1 de la localidad se llenarán de vida y diversión para toda la familia, con atracciones y puestos ambulantes de alimentación, artesanales y de muy distinta índole, para todos los gustos.
Desde el primer al último día, habrá elementos de feria y paradas gastronómicas. Además, el recinto, en sus días más señalados (del 6 al 8 de diciembre), se rodeará de puestos ambulantes muy variados, en la avenida España, avenida Constitución, avenida Fray Luis Amigó y adyacentes.
Horarios
Los horarios serán los siguientes:
- Del 28 de noviembre al 8 de diciembre: atracciones de feria y puestos de alimentación.
- 6, 7 y 8 de diciembre: puestos ambulantes.
Días a destacar
- Días del niño (precios de atracciones feriales más reducidos): Viernes 28 de noviembre y viernes 5 de diciembre.
- Días sin ruido ni luces: domingo 30 de noviembre y domingo 7 de diciembre por la mañana.
- Días y horas de apertura de atracciones:
- Lunes 1 de diciembre: cerrado.
- Del 2 al 4 de diciembre: de 17 a 21 horas.
- Fin de semana: de 11 a 14:30 y de 17 a 22 horas.
- 8 de diciembre: de 11 a 14:30 y de 16 a 21 horas
- Del 6 al 8 de diciembre: Atracciones feriales, puestos de alimentación y puestos ambulantes.
- Día 8 de diciembre: Celebración Feria de la Purísima con puestos ambulantes de todo tipo.
Valoración del Ayuntamiento
El concejal de Mercados y Ferias, Aitor Aparicio, anima "a disfrutar de un evento que a todos nos hace ser más felices, tanto a los niños y niñas, como a los mayores, que recordamos momentos idílicos de la infancia con nuestra esperada feria. Invito a aprovechar la oferta de ocio y también la comercial, ya que los puestos destacan por la particularidad de sus productos, que muchos esperamos año tras año.
"Desde el Ayuntamiento deseamos que estas fechas se disfruten al máximo, tanto por nuestras familias segorbinas como por las que nos visitan", concluye.
- El pueblo de Castellón que planta cara a la despoblación: gana 20 habitantes y supera los 100
- En diciembre los usuarios de patinetes de Castelló deberán elegir: o cumplen la norma o multa
- Atrapan en Castellón a uno de los diez fugitivos más buscados por Canadá: lo detienen en un bar
- Un restaurante de Castellón, mejor proyecto gastronómico de la Comunitat
- Accidente en Castelló con un coche volcado junto al Hospital de La Magdalena
- El frío ya está aquí: mínimas de -5,9 grados en Castellón
- Así será el mercado provisional de Santa Clara y... ¿cómo protegerá Castelló el monumento? Todos los detalles
- Investigan al alcalde de Cervera por un presunto delito electoral