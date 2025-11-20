Programación de la Feria de la Purísima de Segorbe: actividades y horarios

Segorbe cuenta los días para albergar uno de los platos fuertes de su programación en lo que queda de año, como es la Feria de la Purísima. Aunque la muestra, declarada fiesta de interés turístico autonómico, tendrá su día grande el 8 de diciembre, el viernes 28 de noviembre ya darán comienzo las primeras actividades.

Durante ese período (del 28 de noviembre al 8 de diciembre), las calles del Sector 1 de la localidad se llenarán de vida y diversión para toda la familia, con atracciones y puestos ambulantes de alimentación, artesanales y de muy distinta índole, para todos los gustos.

Desde el primer al último día, habrá elementos de feria y paradas gastronómicas. Además, el recinto, en sus días más señalados (del 6 al 8 de diciembre), se rodeará de puestos ambulantes muy variados, en la avenida España, avenida Constitución, avenida Fray Luis Amigó y adyacentes.

Cartel de la Feria Purísima de Segorbe. / Mediterráneo

Horarios

Los horarios serán los siguientes:

Del 28 de noviembre al 8 de diciembre : atracciones de feria y puestos de alimentación.

: atracciones de feria y puestos de alimentación. 6, 7 y 8 de diciembre : puestos ambulantes.

Días a destacar

Días del niño (precios de atracciones feriales más reducidos): Viernes 28 de noviembre y viernes 5 de diciembre.

(precios de atracciones feriales más reducidos): Viernes 28 de noviembre y viernes 5 de diciembre. Días sin ruido ni luces : domingo 30 de noviembre y domingo 7 de diciembre por la mañana.

: domingo 30 de noviembre y domingo 7 de diciembre por la mañana. Días y horas de apertura de atracciones:

Lunes 1 de diciembre : cerrado.

: cerrado. Del 2 al 4 de diciembre : de 17 a 21 horas.

: de 17 a 21 horas. Fin de semana : de 11 a 14:30 y de 17 a 22 horas.

: de 11 a 14:30 y de 17 a 22 horas. 8 de diciembre : de 11 a 14:30 y de 16 a 21 horas

Del 6 al 8 de diciembre : Atracciones feriales, puestos de alimentación y puestos ambulantes.

: Atracciones feriales, puestos de alimentación y puestos ambulantes. Día 8 de diciembre: Celebración Feria de la Purísima con puestos ambulantes de todo tipo.

Valoración del Ayuntamiento

El concejal de Mercados y Ferias, Aitor Aparicio, anima "a disfrutar de un evento que a todos nos hace ser más felices, tanto a los niños y niñas, como a los mayores, que recordamos momentos idílicos de la infancia con nuestra esperada feria. Invito a aprovechar la oferta de ocio y también la comercial, ya que los puestos destacan por la particularidad de sus productos, que muchos esperamos año tras año.

"Desde el Ayuntamiento deseamos que estas fechas se disfruten al máximo, tanto por nuestras familias segorbinas como por las que nos visitan", concluye.