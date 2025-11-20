Santa Catalina vuelve a Vinaròs: así es la programación de este año

Vuelve la tradición. Llega Santa Catalina. Y la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Vinaròs, conjuntamente con la Associació de Pastissers, volverán a hacer revivir a niños y adultos las costumbres típicamente vinarocenses en dos jornadas de actividades. Así, mañana viernes, a las 17.15 horas, en el salón de actos Provi García de la Biblioteca Municipal tendrá lugar la 28 edición del concurso de loas en tres categorías de cursos de Primaria.

Y el martes 25 de noviembre, día de Santa Catalina, el Ayuntamiento de Vinaròs ha organizado una gran fiesta infantil en la plaza de Sant Antoni, que lleva por titulo “La Festa”, y en la que habrá animación, Fun Dance y diversos talleres de pintacaras. La programación se presentó en la biblioteca por parte de la concejala de Educación Mercedes García y tres representantes de la Associació de Pastissers.

Hay que destacar que desde hace cuatro décadas los pasteleros de la localidad están dando un impulso a esta fiesta, y esta es ya la 28 edición del concurso de loas que ellos mismos organizan entre los centros educativos de la localidad en tres categorías de cursos. El premio del concurso consiste en un lote de libros y un pastisset de Santa Catalina envuelto en el interior de una caja de zapatos, como se comía antaño.

Elaboración artesanal

La asociación pastelera elaborará un año más miles de pastissets o primes de Santa Catalina a base de clara de huevo, azúcar y cabello de ángel o fruta confitada como relleno. Todo un guiño a una tradición por la que se lucha por la administración local y el ámbito privado para mantenerla de generación en generación.

Y es que, sin duda, Santa Catalina es una de las festividades más arraigadas, que más generaciones une y que han resurgido en los últimos años tras permanecer sin celebrarse durante algunas ediciones. La recuperación de esta tradición ha sido gracias al esfuerzo de toda la sociedad. Colegios (que siguen celebrando la fiesta), ayuntamiento, el grup de pastissers, y los padres y madres han sido fundamentales para recuperar y mantener una festividad que a principios del siglo pasado se prolongaba durante casi toda una semana. La tradición, entonces, mandaba estrenar nueva ropa y zapatos, como preparándose para el frío invierno, además de confesarse o desplazarse hasta el río Cervol a comerse la "prima", sustituidos después por los pastissets de merengue.

En Vinaròs hay incluso una plaza dedicada precisamente a Santa Catalina y su celebración, donde se instaló un monumento con una caja de zapatos en la que los ninos y niñas guardaban su “prima”. Todo un símbolo que sigue uniendo generaciones en la capital del Baix Maestrat.