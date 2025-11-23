Orbit hace magia (y triunfa) más allá de la Vall d'Uixó
El debut del mago valldeuxense en A Coruña, con 1.036 entradas vendidas, confirma la proyección de un talento nacido en la provincia que lleva su magia de gran formato más allá de Castellón
En una noche cargada de misterio y emoción, más de 1.000 personas llenaron el teatro de A Coruña para presenciar el debut gallego del Mago Orbit, el valldeuxense que ha convertido su fuego escénico en una superproducción de magia contemporánea. El hecho no es anecdótico: simboliza cómo un talento nacido en la provincia de Castellón no solo sueña en grande, sino que ya lo está haciendo realidad.
Fue el pasado 15 de noviembre cuando Orbit estrenó su espectáculo Acero en tierras gallegas y lo hizo por todo lo alto. De hecho, se vendieron 1.036 entradas, una cifra que convierte ese show en histórico para su carrera. No se trataba solo de un espectáculo de magia: el teatro se transformó en un escenario vivo, metálico, fuerte, cargado de estructura, luz y ritmo. Como si un pedazo de Las Vegas hubiera aterrizado en Galicia desde la Vall d’Uixó.
Superproducción total
Acero no es un truco simple con una baraja o un sombrero. Es una superproducción: jaulas, estructuras metálicas, coreografías, efectos especiales y momentos en los que Orbit desafía los límites físicos. Según los asistentes, las ilusiones ocurrieron ante sus ojos, sin ediciones ni filtros: «magia real, sin trampa ni cartón», dijeron algunos en redes. Otros afirmaron que pocas veces han visto un espectáculo tan potente en España: no es solo que entretenga, sino que emociona.
Para Orbit, este éxito refleja algo más profundo que un buen pase: es la proyección de un proyecto con ambición. Su equipo ha anunciado que la gira continuará por otros grandes auditorios en la península, y ya hay planes para abrir fronteras y llevar Acero fuera de España. Si la de A Coruña fue la noche del despegue, queda claro que el mago de Castellón no piensa quedarse aquí.
Valldeuxense de pro
Fran Cubells Herrero, el nombre real detrás del Mago Orbit, es valldeuxense de pura cepa. En su perfil profesional se describe como «fabricante de grandes ilusiones»: no solo las interpreta, sino que él mismo diseña y construye muchas de las estructuras que usa. Esa pasión, como él mismo cuenta, viene de la carpintería del pueblo donde, de niño, pasaba horas viendo cómo se moldeaba la madera y el metal.
Desde sus inicios, Orbit tuvo una visión ambiciosa. A los 15 años decidió que quería hacer magia de gran formato: no solo efectos pequeños sino grandes retos, ilusiones «como las de Las Vegas», en sus propias palabras. Se formó con magos profesionales, leyó libros, practicó incansablemente y también aprendió a fabricar sus propios artilugios.
Magia para todos
Su show Acero ya venía pisando fuerte antes de A Coruña. En Castellón y otros lugares de España ha cimentado su reputación por su puesta en escena cuidada, por ilusiones impactantes y por una propuesta muy personal.
Además, en la Vall d’Uixó lidera una iniciativa cultural con peso: el Festival Internacional La Vall És Màgia, que él mismo crea y dirige. Este certamen no solo atrae magos de España y Argentina, sino que convoca a su propio pueblo: se celebra al aire libre, en distintos barrios, con espectáculos gratuitos que acercan la magia a todos.
El vínculo con su tierra es firme. En entrevistas anteriores Orbit ha declarado que sentirse vallero le impulsa: quiere mostrar que desde un pueblo pequeño se puede construir un proyecto grande.
Esa conexión no es solo simbólica, sino práctica: su familia ha estado detrás de su crecimiento, invirtiendo, apoyando, y creyendo en su ambición desde el principio. Y, tras el éxito cosechado en A Coruña se puede decir que Orbit ya no es solo el mago de La Vall, sino un artista con capacidad para emocionar y congregar fuera de su zona de confort.
En definitiva, el Mago Orbit es un mago que proyecta la ilusión de la Vall d’Uixó al resto de España, y más allá. Su triunfo en A Coruña es una reivindicación de que los sueños nacidos en la terreta pueden materializarse con fuerza, estilo y, por supuesto, magia.
