La Fúmiga anuncia su último concierto confirmado en Castellón antes de retirarse: cuándo y cuánto costará verlo

La Fúmiga dará en Vila-real el que, por ahora, será su último concierto en la provincia de Castellón antes de su retirada definitiva, en octubre del 2026. El directo de la banda será la actuación estrella de la segunda edición del Avant Fest, que tras debutar este año en Castelló, el próximo pasará a celebrarse en Vila-real.

El evento, que tendrá lugar el sábado 18 de abril en el parque de la Mayorazga, incluirá también los conciertos de Malifeta, El Diluvi, Abril, Plan B, Maloa Brothers y Apologia.

Cartel de la segunda edición del Avant Fest, que tendrá lugar el 18 de abril de 2026. / Mediterráneo

A falta de conocer los horarios, que la organización desvelará a medida que se acerque la fecha, Vila-real se agenciará el año que viene un festival cuyo próxima cartel está levantando mucha expetación en redes sociales al ser una de las últimas oportunidades de ver en directo en la provincia a La Fúmiga antes de despedirse de los escenarios.

Su anunciado concierto para decir adiós a todos los niveles tendrá lugar el sábado 31 de octubre en el Roig Arena. Hasta entonces, la última actuación de la banda de Alzira confirmada en territorio castellonese en estos momentos será la que dará en Vila-real el 18 de abril, por lo que la expectación será máxima.

¿Cuándo salen las entradas a la venta?

Los entradas para el festival salen oficialmente a la venta este lunes a las 19.00 horas a través de la plataforma ticketvip.es. El abono infantil parte de los 10 euros (más gastos de gestión), mientras que el general costará a partir de 20.

Información sobre los abonos. / Mediterráneo

Festa per la Llengua

Con la celebración de la segunda edición del Avant Fest en Vila-real, la ciudad incorpora el año que viene a calendario de eventos un acontecimiento de nivel que a la vez servirá para promocionar y dar visibilidad al valencià. No en vano, la programación englobará también Trobades d'Escola Valenciana, la Festa per la Llengua, actividades infantiles y correbars, entre otras muchas actividades.

Este festival nació el año pasado con el objetivo de ofrecer una propuesta cultural pensada para todos los públicos, con especial atención a las familias, y consolidar su identidad como un espacio cultural de proximidad, pensado para crecer en comunidad, una propuesta que trasciende el formato musical y que busca convertirse en referente en el impulso de una cultura viva, compartida y en valenciano.

En su primera edición, que tuvo lugar el pasado 28 de junio en el recinto ferial de Castelló, el grupo que actuó como cabeza de cartel fue La Raíz.