Onda da la bienvenida a la Navidad con más de 70 actos: la programación

El Ayuntamiento de Onda ha presentado la programación Nadal a Onda 2025, un completo calendario de actividades que se desarrollará entre el 28 de noviembre y el 5 de enero con propuestas culturales, infantiles, festivas y tradicionales en distintos puntos de la ciudad. La concejala de Comercio de Onda, María Baila, junto al concejal de Fiestas, Sergio Puig, y el concejal de Cultura y Juventud, Daniel Álvaro, ha detallado los más de 70 actos que formarán parte de la Navidad ondense.

Durante la presentación de la programación, Baila ha destacado: “Presentamos una Navidad pensada para que todos los ondenses disfruten de planes únicos en familia, llenando de cultura, música e ilusión cada rincón de nuestra ciudad”.

Inicio de la Navidad

Las actividades arrancarán el viernes 28 de noviembre en el Raval de San José con la inauguración del Mercat de Nadal, acompañada de bailes con la Escuela de Beatriz Sánchez y Onda Baila, reparto de chocolate y un rincón infantil, para continuar con el encendido de luces en El Pla y la inauguración del Belén Municipal. La jornada concluirá con la actuación de Onda Big Band y alumnado de centros educativos. El Mercat de Nadal continuará el sábado 29 de noviembre, con talleres navideños, cuentacuentos y actuaciones musicales.

La concejala de Comercio de Onda, María Baila, junto al concejal de Fiestas, Sergio Puig, y el concejal de Cultura y Juventud, Daniel Álvaro, ha detallado los más de 70 actos que formarán parte de la Navidad ondense. / MEDITERRÁNEO

Programación

El calendario navideño incluye propuestas infantiles y juveniles como el musical La Bella Durmiente en el Teatro Mónaco (30 de noviembre), talleres de manualidades y actividades en distintos espacios, cuentacuentos temáticos y jornadas participativas. A lo largo de diciembre también se desarrollarán numerosos conciertos y festivales, incluyendo la actuación de Francisco con la SAMVO, el Festival de Danza de la UMSCO, el concierto del Coro de la UMSCO y el concierto de Navidad de la Banda de la UMSCO.

La programación también contempla iniciativas dirigidas a mayores, como el sorteo de cajas navideñas en el CIM Montí y visitas navideñas a centros. También se desarrollarán talleres de formación y creatividad para el voluntariado y actividades organizadas por asociaciones locales.

La Nochebuena contará con la actuación de la Orquesta Bella Dona y Macrodiscomóvil en el Recinto Multiusos, y la Nochevieja se celebrará con las Campanadas desde el balcón del Ayuntamiento y la discomóvil Macro Swing en el Recinto Multiusos.

Campamento Real

Uno de los momentos más esperados llegará del 3 al 4 de enero con la inauguración del Campamento Real en el Castillo de las 300 Torres, donde las familias podrán disfrutar de actividades y la llegada del séquito real. El programa culminará el 5 de enero con la Gran Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente, que recorrerá las calles de Onda y concluirá en El Pla. A continuación, el Recinto Multiusos acogerá la Orquesta Flama, seguida de Djs.

En este sentido, Puig ha destacado: “El Campamento Real es ya uno de los grandes eventos familiares de la Navidad en Onda, un espacio que cada año hace soñar a los más pequeños”. “Muy pronto daremos a conocer todos los detalles de esta edición, que llegará con novedades”, ha concluido.