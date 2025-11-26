Almassora llenará el puente de diciembre con el encendido y la feria navideña: toda la programación

Cuenta atrás para que Almassora ilumine su Navidad con el tradicional encendido que tendrá lugar el próximo viernes 5 de diciembre como antesala a la inauguración de la Fira de Comerç de Nadal, a las 18.00 horas, que estará amenizada por el espectáculo Hadas de luz. Las calles y rincones más emblemáticos de la localidad brillarán durante estas fechas tan señaladas.

La concejala de Comercio, Silvana Rovira, ha desgranado todos los detalles de este certamen que tendrá los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre y que se convertirá en una cita de excepción para poder realizar las compras navideñas y conocer de primera mano la amplia oferta de los comercios locales. En total, habrá una docena de expositores de diversa índole.

El cartel de la Fira está elaborado por la alumna Sara Vergara. / Sara Vergara

“Con la Fira de Comerç de Nadal, Almassora vuelve a demostrar que su comercio local está lleno de propuestas de calidad. Este certamen no solo marca el inicio de la Navidad en nuestras calles, sino también ofrece a nuestros vecinos la oportunidad de realizar sus compras navideñas sin salir del municipio, apoyando a los negocios de proximidad que tanto aportan a nuestra economía”, ha señalado Rovira.

Actos pensados para toda la familia

“La programación que hemos preparado para los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre está pensada para que toda la familia pueda disfrutar, desde talleres creativos hasta actuaciones musicales, sin olvidar el tradicional encendido de luces, que cada año llena de ilusión a pequeños y mayores. Queremos que esta feria sea un punto de encuentro, un espacio donde descubrir la amplia oferta comercial de Almassora y, al mismo tiempo, disfrutar del ambiente navideño”, ha destacado la concejala de Comercio.

Rovira ha agradecido el esfuerzo de todos los comercios participantes, así como de las entidades y profesionales que colaboran en los talleres y actividades. “Gracias a ellos, nuestra Fira de Comerç de Nadal se convierte en una cita imprescindible. Invitamos a toda la ciudadanía a venir, a participar, a comprar en nuestro comercio y a vivir con nosotros el inicio de una Navidad llena de luz e ilusión”, ha remarcado la edila.

Programación de la Fira de Comerç de Nadal. / Mediterráneo

'Showcooking' para abrir boca

El sábado arrancará con la actividad Mercachef, cocina de galletas de Navidad, a las 10:30 horas, en el mercado municipal. Este divertido showcooking, que está dirigido al público infantil de 4 a 12 años, es totalmente gratuito, pero se requiere inscripción previa en la página web municipal, dentro del apartado de inscripción de actividades, o a través del teléfono 964 560 001, extensión 2033.

A las 11:00 horas, habrá un taller de centros de flores, a cargo de la floristería Om Blanc, donde también se requiere inscripción previa a través de los canales anteriores. Al igual que para el taller infantil de manualidades de navidad, a cargo de Meraki, previsto a las 17:30 horas.

Durante toda la tarde del sábado los más pequeños podrán disfrutar de juegos infantiles.

A las 18:30 horas, la nota musical, con villancicos como banda sonora, vendrá de la mano del Cor Veus d’Almassora (Coro de las Hermanas de la Consolación).

El domingo, a las 11.00 horas, se ha programado un taller de coronas de flores a cargo de la floristería Un món de flors donde los asistentes también deben apuntarse antes como al taller de manualidades infantiles a cargo de Petite Chloé, que tendrá lugar a las 17:30 horas.

A las 18:00 horas, se celebrará la actuación de Trobadorets y, a las 19:30 horas, actuará el grupo Combo MAM de la Escuela de Música Mestre Agut Manrique.

El lunes, de 10:30 a 12:30 horas, habrá talleres y juegos infantiles. Además, a las 10:30 horas, se podrá participar en un taller de estética que impartirá Patricia Torres y que también requiere de inscripción previa.

A las 12.30 horas, se sortearán flores de Navidad.

Horario

El horario de la feria será el viernes 5, de 18.00 a 21.00 horas; el sábado 6 y el domingo 7, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas; y el lunes 8, de 10.00 a 13.00 horas.

Un cartel muy especial

El cartel de la Fira de Comerç de Nadal es obra de la alumna Sara Vergara, ya que este año se ha celebrado un concurso entre los alumnos de Comercio y Marketing del IES Vila-roja y el Centro de Formación Profesional Cervantes, donde se ha elegido la mejora de las propuestas presentadas para ilustrar este certamen.