La Fira de Sant Andreu de Cabanes comença amb divulgació del sector agrari
Fins al diumenge es duran a terme activitats del sector amb novetats com el concurs de gossos de rabera
La gastronomia provincial tindrà protagonisme amb Castelló Ruta de Sabor i els vins IGP Castelló
L'edició 517 de la Fira de Sant Andreu té una clara orientació a la divulgació del sector agrari i la formació de professionals de diferents camps relacionats amb la ramaderia o l'agricultura. Aquest dijous comença la programació d'un dels esdeveniments de major importància agrari a la província de Castelló, fonamentant en pilars com les jornades professionals, la promoció de productes gastronòmics provincials a partir de les gammes Castelló Ruta de Sabor i vins IGP Castelló i l'execució de novetats com el concurs de gossos de rabera o la creació d'un espai dedicat únicament al sector equí.
"La nostra aposta és que la Fira de Sant Andreu siga un espai de formació per a professionals i d'aprenentatge també per a estudiants de diferents acadèmies. A més, enguany hem innovat amb un espai per al sector equí que augmenta la visibilitat de la ramaderia que ja tenia amb el sector boví. L'espai firal serà el de sempre, on es compraran i es vendran novetats i articles. La Fira de Sant Andreu és un esdeveniment central per al bé del sector agrari i, per tant, per al bé dels nostres pobles i la nostra economia", ha expressat el regidor de Fires de l'Ajuntament de Cabanes, David Casanova.
Avui s'inicia el programa oficial en clau divulgativa: la primera jornada formativa està destinada a veterinaris, ramaders i estudiants vinculats amb el sector. A les 10h, la ramaderia German Vidal de Cabanes serà l'escenari d'una formació en el diagnòstic de gestació en femelles, extracció de semen i castració de mascles i femelles i, a continuació, en el maneig i pràctiques amb sarbatana per a tractaments en boví. A la vesprada, els i les participants visitaran la ramaderia La Jotera, també a Cabanes. A la vesprada s'iniciaran també les jornades informatives presencials i telemàtiques en el saló de la Cooperativa de Cabanes, on es tractaran aspectes com la PAC 2025, el SIGE (Sistema integral d'explotació impartida) o l'alternativa al Clos i Tancat Virtual.
Novetats
A conseqüència de l'èxit de la primera eixida cavallista de Cabanes celebrada en 2024, enguany es repeteix l'acte el dissabte a les 10h. Una de les grans novetats es durà a terme en diumenge, quan el primer Concurs Fira de Sant Andreu de Treball de Gossos de Rabera tindrà lloc al carrer Gaidó. Pastors castellonencs, terolencs, valencians, alacantins, tarragonins o saragossans participaran en l'esperada primera edició del diumenge.
La Fira de Sant Andreu es duu a terme a través de la col·laboració de RUMICAS, Eguada Caceras i les ramaderies locals Germán Vidal i els Cabanyuts.
