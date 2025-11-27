Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Onda despierta la magia con el musical de ‘La Bella Durmiente’

El espectáculo se celebrará este domingo, 30 de noviembre, en el Teatro Mónaco

El musical ‘La Bella Durmiente’ llega a Onda para sorprender a grandes y pequeños con una historia de magia y diversión.

El musical ‘La Bella Durmiente’ llega a Onda para sorprender a grandes y pequeños con una historia de magia y diversión. / Labelladurmiente

Concha Marcos

El Ayuntamiento de Onda continúa apostando por la cultura como espacio de encuentro y aprendizaje para todas las edades. Dentro de su completa programación cultural de noviembre, la ciudad acogerá el musical infantil La Bella Durmiente, una propuesta llena de humor, fantasía y música pensada para disfrutar en familia. La cita será este domingo, 30 de noviembre, a las 18.30 horas, en el Teatro Mónaco.

Este espectáculo promete transportar al público al mágico reino de la Bella Durmiente con una puesta en escena colorida, coreografías dinámicas y canciones originales que harán las delicias de los más pequeños. Una historia clásica que cobra nueva vida sobre las tablas, invitando a niños y adultos a soñar y a dejarse llevar por la emoción y la alegría del teatro musical.

Con esta propuesta, Onda muestra su apuesta por la infancia y las familias, ofreciendo actividades culturales de calidad. La programación de noviembre destaca precisamente por su diversidad, con teatro, música, humor y espectáculos para todos los públicos, consolidando al municipio como un referente cultural en la provincia.

Noticias relacionadas y más

Las entradas para este espectáculo están disponibles en la plataforma entrades.onda.es, con precios de 5 euros para personas empadronadas y 7 euros para no empadronadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents