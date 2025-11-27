Onda despierta la magia con el musical de ‘La Bella Durmiente’

El Ayuntamiento de Onda continúa apostando por la cultura como espacio de encuentro y aprendizaje para todas las edades. Dentro de su completa programación cultural de noviembre, la ciudad acogerá el musical infantil La Bella Durmiente, una propuesta llena de humor, fantasía y música pensada para disfrutar en familia. La cita será este domingo, 30 de noviembre, a las 18.30 horas, en el Teatro Mónaco.

Este espectáculo promete transportar al público al mágico reino de la Bella Durmiente con una puesta en escena colorida, coreografías dinámicas y canciones originales que harán las delicias de los más pequeños. Una historia clásica que cobra nueva vida sobre las tablas, invitando a niños y adultos a soñar y a dejarse llevar por la emoción y la alegría del teatro musical.

Con esta propuesta, Onda muestra su apuesta por la infancia y las familias, ofreciendo actividades culturales de calidad. La programación de noviembre destaca precisamente por su diversidad, con teatro, música, humor y espectáculos para todos los públicos, consolidando al municipio como un referente cultural en la provincia.

Las entradas para este espectáculo están disponibles en la plataforma entrades.onda.es, con precios de 5 euros para personas empadronadas y 7 euros para no empadronadas.